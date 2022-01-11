Gündem Pazarcılık yapan iki çocuk annesi hayalini kurduğu üniversiteye 44 yaşında girdi
AFYONKARAHİSAR

Pazarcılık yapan iki çocuk annesi hayalini kurduğu üniversiteye 44 yaşında girdi

Afyonkarahisar'da pazarcılık yaparak ailesinin geçimine katkı sunan Hacer Kester, hayalini kurduğu üniversite eğitimi almanın mutluluğunu yaşıyor. Şu an 2. sınıfta okuduğunu söyleyen Kester, "Bir taraftan da üniversiteyi bitirmeye çalışıyorum. Okumayı çok istediğim için arada onu da götürüyorum. Bu kadar tempoyu seviyorum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum. İki çocuğum var kızım üniversiteyi bitirdi. Oğlum lisede okuyor. Onlarla birlikte ben de okuyorum. Eşim üçümüzü birden okutuyor. Kadınlara mesajım, okumak isteyen hayallerinin peşinden gitsin." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Pazarcılık yapan iki çocuk annesi hayalini kurduğu üniversiteye 44 yaşında girdi
Pazarcılık yapan iki çocuk annesi hayalini kurduğu üniversiteye 44 yaşında girdi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan Hacer Kester, hayalini kurduğu üniversiteyi 44 yaşında okumanın heyecanını yaşıyor.

İlçeye bağlı Güney beldesinde pazarcılığın yanı sıra terzilik ve tuhafiyecilik de yapan Hacer Kester, yoğun iş hayatına rağmen ev işlerini de aksatmadığını söyledi.

Ürettiklerini pazarda sattığını anlatan Kester, "Çarşamba günleri pazar kuruluyor. Orada tuhafiye eşyası satıyorum. Bayanlara yönelik giysi, yazma gibi şeyler satıyorum. Boş zamanlarımda inşaat malzemeleri işiyle uğraşan eşime de yardımcı oluyorum. Bazen müşteriler geldiğinde çimento, tuğla yüklerken yardımcı oluyorum. Dükkana gelenlere alışverişlerinde yardımcı oluyorum." dedi.

Kester, ortaokul mezunu olduğunu anlatarak, "Küçükken okuyup öğretmen olmayı çok istedim. Ama ailem okutmadı. Eşim bu hevesimi biliyordu. Sen okumaya devam et ben destek olurum dedi. Daha sonra liseyi dışarıdan bitirdim. Geçen yıl üniversite sınavına girdim. İçimde ukde kalan bir şeyi de tamamladım." diye konuştu.

"İnsanlara faydalı olmayı seviyorum"

Kester, Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümünü kazandığını belirtti.

Şu an 2. sınıfta okuduğunu söyleyen Kester, "Bir taraftan da üniversiteyi bitirmeye çalışıyorum. Okumayı çok istediğim için arada onu da götürüyorum. Bu kadar tempoyu seviyorum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum. İki çocuğum var kızım üniversiteyi bitirdi. Oğlum lisede okuyor. Onlarla birlikte ben de okuyorum. Eşim üçümüzü birden okutuyor. Kadınlara mesajım, okumak isteyen hayallerinin peşinden gitsin." ifadesini kullandı.

Arif Kester eşinin çalışmayı sevdiğini belirterek, "Ben de ona destek oluyorum. Liseyi bitirdi. Şimdi üniversiteyi kazandı. Üniversite okuyor, aynı zamanda ehliyet de alıyor. 3 öğrencim var şu an. Sıkıştığımda bana da yardımcı oluyor. Bir erkeğin yaptığı işi bile yapıyor." dedi.

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