Hayat Emekli imam 59 yaşında üniversite kazandı Oğluyla kayıt yaptırdı
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Emekli imam 59 yaşında üniversite kazandı: Oğluyla kayıt yaptırdı

Sakarya'da yaşayan ve 59 yaşında üniversite kazanan emekli imam Murat Keleş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İslami İlimler Fakültesine kaydını oğluyla birlikte yaptı. Yaşıtlarının üniversite sınavına girmeleri için kararlı olmaları gerektiğini, öğrenmek isteyenlerin mutlaka başaracaklarını dile getiren Keleş, "Çocuklarımla beraber üniversite okuyacağım inşallah" dedi.

Haber Merkezi AA
Emekli imam 59 yaşında üniversite kazandı: Oğluyla kayıt yaptırdı
Emekli imam Murat Keleş, oğluyla birlikte üniversiteye kayıt yaptırdı.

Beş çocuk babası Keleş, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi ve meslek hayatına imam olarak devam etti. İmamlıktan emekli olan Keleş, hukuk fakültesi için Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlandı. DGS'de yeterli puanı alamayan Keleş, aynı zamanda bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Keleş, YKS'de aldığı puanla ASBÜ İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümünü kazandı.

  • Ankara'ya kayıt yapmaya gelen Keleş, 59 yaşında üniversiteli olduğu için sevinç yaşadığını söyledi.

Gençlere kararlı olun mesajı

Çocuklarından ikisinin üniversite mezunu olduğunu, diğer ikisinin ise üniversite okuma aşamasında olduğunu belirten Keleş, "Çocuklarımla beraber üniversite okuyacağım inşallah." dedi. Murat Keleş, yaşıtlarının üniversite sınavına girmeleri için kararlı olmaları gerektiğini, öğrenmek isteyenlerin mutlaka başaracaklarını dile getirdi. ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakan Demiröz ise üniversitenin önündeki trafik ışıklarında karşılaştığı baba ile oğula yardımcı olmak için yanlarına gittiğini ve baba Murat Keleş'in oğlunun kaydını yapmaya geldiğini sandığını aktardı.

  • Demiröz, oğul Yıldırım Keleş'e şaka yoluyla "Hayırdır babanı kaydettirmeye mi geldin?" diye sorduğunu ve "Evet." yanıtını aldığını söyledi. Karşılaştığı durumun olağanüstü olduğunu belirten Demiröz, "59 yaşındaki Murat Bey'in böyle bir yola girmesi, üniversitemizi kazanması ve oğluyla birlikte üniversitemize kayıt yapmaya gelmesi bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.
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