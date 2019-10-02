Pençe Harekatı ile koordineli olarak Avaşin vuruldu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin'e düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/e4LX29LD5P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2019

GÜNDEM Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Haftanin'de de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla da 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.