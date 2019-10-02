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ANKARA

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Avaşin vuruldu: 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Avaşin vuruldu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin'e düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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