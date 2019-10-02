Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
Operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CSYXbsIuJT
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CSYXbsIuJT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2019