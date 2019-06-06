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ANKARA

​Pençe Harekatı'na katılan komandoların yeni görüntüsü

Pençe Harekatı'na katılan komandoların yeni görüntüsü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen "Pençe Harekatı"na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde komandoların helikopterden bölgeye intikali yer aldı.

Haber Merkezi IHA
Komandoların harekatından
Komandoların harekatından

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı.

43 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.

YENİ GÖRÜNTÜ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından harekata katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Pençe Harekâtında komandolar...Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." denildi.

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