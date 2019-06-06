Dünya Münbiçte Pençe korkusu
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Münbiç'te Pençe korkusu

Irak kuzeyindeki Hakurk'a yönelik başlatılan Pençe Harekâtı, PKK/YPG işgalindeki Münbiç'te büyük yankı uyandırdı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Seyfeddin Polat
Seyfeddin Polat

Suriye'de örgütün ABD desteğiyle işgal ettiği Münbiç'te teröristler panik yaşıyor. Çünkü TSK bir yandan Kuzey Irak operasyonunu yürütürken diğer taraftan Münbiç sınırına da askeri birlik ve mühimmat sevkiyatını sürdürüyor. Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikler Münbiç sınırında 24 saat gözlem yapıyor. ÖSO'ya bağlı Hamza Tümeni Komutanı Seyfeddin Polat, Münbiç'ten edindiği bilgileri şöyle anlattı:

PANİK YAŞIYORLAR

"TSK'nın sıradaki hedefi Münbiç; terör örgütü bunu biliyor. Şehirdeki teröristlerde korku hakim. Hatta Münbiç'den ayrılmak isteyen grupların olduğu bilgisi bize ulaştı. Bir yandan da TSK sevkiyatının devam etmesi operasyon olasılığını güçlendiriyor. Terör örgütü bölgedeki Türkmen köylerinden de gerekli desteği bulamadı. Bu da korku ve panik havasını artırdı. Sivil halk ise başlayan operasyon sonrası umutlandı. TSK ve ÖSO birliklerinin Münbiç'i bir an önce teröristlerden temizlemesini bekliyorlar. Münbiç harekâtının başlamasıyla şehir kısa süre içerisinde sivillere zarar vermeden kontrol altına alınacak."

100'ÜN ÜZERİNDE ZIRHLI SEVK EDİLDİ

Bu arada Münbiç sınır hattına askeri birlik sevkiyatı aralıksız sürüyor. Son bir ay içerisinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 100'ün üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) geçiş yaptı. Araçlar, içlerinde çok sayıda komandoyla Suriye'ye sevk edildi. Fırat Kalkanı bölgesinin hudut hattındaki kritik noktalara konuşlanan ÖSO birlikleri ise ellerinde ağır silahlarla Münbiç sınırındaki bekleyişini sürdürüyor.

  • Nöbetteyiz
  • Hakkari-Çukurca’nın Irak sınırında Mehmetçik, 2 bin 160 rakımlı Gerki Tepe’de bayram sevinci yaşadı. 7 gün 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği bile takip eden askerler, Ramazan Bayramı’nı komutanları ve silah arkadaşlarıyla geçiriyor. Birliğin komutanı Piyade Teğmen Mehmet Ali Şahin, üsteki bayramlaşma töreni sonrası askerleri telefonda aileleriyle görüştürdü. Teğmen Şahin, “Asil Türk milletinin huzuru, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için bayram gününde de görevimizin başındayız” mesajını iletti.  ÇUKURCA

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