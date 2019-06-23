Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Pençe Harekatında 58 terörist etkisizleştirildi
HAKKÂRİ

Pençe Harekatı'nda 58 terörist etkisiz hale geitirildi

Pençe Harekatı'nda 58 terörist etkisizleştirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 hafta boyunca başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen 58 teröristle birlikte Irak’ın kuzeyindeki tüm bölgelerde toplam 96 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Pençe Harekatı'ndaki askerler. Fotoğraf: Arşiv.
Pençe Harekatı'ndaki askerler. Fotoğraf: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina gibi bölgelerde bulunan terör hedefleri Pençe Harekâtı ile koordineli olarak vuruldu. Pençe Harekâtı’nın başladığı 27 Mayıs tarihinden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı da 38’e ulaştı. Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen 58 terörist ile birlikte Irak’ın kuzeyindeki tüm bölgelerde toplam 96 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Pençe Harekâtı ile Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile bunlara ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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