Gündem Pençe-Kilit Operasyonunda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak ile bin 904 el yapımı patlayıcı, mayın imha edildi. Tanksavar füzeleri, uçaksavarlar ve keskin nişancı tüfeklerinin bulunduğu çeşitli çapta bin 203 silah ile bunlara ait 522 bin mühimmat ele geçirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Pençe-Kilit Operasyonunda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

  • Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1904 el yapımı patlayıcı, mayını etkisiz imha edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bunların yanı sıra aralarında tanksavar füzeleri AT-3, AT-4, AT-5'in yanı sıra, roketatar, Doçka ve Zagros uçaksavarlar, Biksi makinalı tüfek, Kanas keskin nişancı tüfekleri, Kalaşnikof ve M-16 piyade tüfekleri başta olmak üzere bin 203 adet çeşitli çapta silah ele geçirildi.

Silahlarla birlikte bunlara ait 522 bin mühimmat, 205 adet telsiz, 121 adet termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

"KİMYASAL SİLAH" İFTİRALARI

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtti. İki gün arayla operasyon bölgesinde 7 terörist teslim olurken, çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için "kimyasal silah" gibi iftiraların ortaya atılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen hafta sınır hattındaki birliklere yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında harekat merkezinden Pençe Kilit Operasyonu’na katılan birliklerin komutanları video konferans yöntemi ile görüşmüş, "Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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