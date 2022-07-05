Pençe-Kilit şehidi Enes Özgül'ün ismi vasiyeti üzerine yetiştiği çocuk destek merkezine verildi

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Kahraman mehmetçiğin şehadet haberi Türkiye'yi yasa boğarken şehidin vasiyeti de ortaya çıkmıştı.

Şehit Enes Özgül’ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği görüldü.

Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit’te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun” yazdığı öğrenildi.

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BAKAN YANIK DUYURDU

Şehit Enes Özgül’ün vasiyetinin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Derya Yanık, şehidin isminin yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'ne verileceğini duyurdu. Bakan Yanık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz.

Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. "

Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz.



Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/Ok6xcqoyLB REKLAM July 5, 2022