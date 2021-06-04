Gündem Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlerimize ateş açan 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor.
  • Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Gri listeye bir çizik daha
GÜNDEM
Gri listeye bir çizik daha

Terörle mücadelede ikinci kuşak: Diplomatik harekat başlıyor
GÜNDEM
Terörle mücadelede ikinci kuşak: Diplomatik harekat başlıyor
Abone Ol Google News
Avcılarda korku dolu anlar

Avcılar'da korku dolu anlar

Gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü.
Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi

Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi

​İstanbul'da elektrikli scooter düzenlemesi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkleri yok saydı: Ülkemde Türk azınlık yok

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar açıklandı.

​Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi

Bilim-2 gemisinden ilk sonuç.
Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​MGK bildirisiyle İsrail'e net mesajlar veren Ankara, önemli bir adım attı.

​Rusya ticarette dolar kullanımına son vermek için adım atıyor.

Faz-2 çalışmaları için 4 binden fazla kişi gönüllü oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.