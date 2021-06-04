Terörle mücadelede ikinci kuşak:​ Diplomatik harekat başlıyor

Yeni terörle mücadele konsepti kapsamında Türkiye sınırından itibaren Irak’ın kuzeyinde 30-40 km derinlikteki hatta güvenlik tesis edildi. Hakurk’tan Sinat-Haftanin’e uzanan bölgede terörist barınakları yerle bir edildi, kurulan TSK üsleriyle 7/24 tedbir alındı. Avaşin-Basyan ve Metina’da yoğunlaşan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarının da tamamlanmasıyla, Irak’ın kuzeyinden yönelen terör tehdidine karşı birinci kuşak güvenlik kalkanı tamamlanmış olacak.

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HEDEF KULUÇKA YUVASI

Teröre karşı birinci kuşak güvenlik kalkanının tamamlanmasıyla hedef, terörün kaynağını oluşturan ikinci kuşağa yöneldi. Türkiye için Mahmur hedefi, ilk kuşak güvenlik hattının tamamlanmasıyla daha da somutlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Mahmur, Kandil’in kuluçka yuvasıdır” sözüyle işaret ettiği Sincar-Mahmur-Kandil hattı, terörün kaynağının kurutulması için yeni hedef. Yaz aylarıyla birlikte terörle mücadelede ikinci kuşağa geçilmesi bekleniyor.

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DİPLOMATİK MÜCADELE

Mahmur Kampı’nın 1998 yılında alınan bir kararla Birleşmiş Milletler kampı olarak konumlanmasının yanı sıra Sincar ve Kandil’in sınırdan hayli içeride olması, ikinci kuşak terörle mücadelenin daha çok diplomatik arenada yürütülmesini zorunlu kılıyor. Türkiye ve Irak işbirliğinin arttırılmasının yanı sıra BM’ye uygulanacak diplomatik baskılarla terör örgütü için bu bölgelerin güvenli olmaktan çıkarılması isteniyor.

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MAHMUR BM KORUMASINDA

BM korumasındaki Mahmur Kampı, PKK için eğitimden lojistiğe, varlığını koruma altında sürdürebildiği bir alan haline geldi. Ankara, BM ve Irak nezdindeki muhataplarına, bölgede terörle mücadele harekatlarının ancak Mahmur’un terörden temizlenmesi halinde sonuçlanabileceğini iletiyor. Kamptakilerin PKK’ya eleman sağladığı, bu kampta örgüt üyelerinin barındırıldığı ve silahların saklandığı belirtilerek kapatılması isteniyor.

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5 terörist daha

Sınır ötesinde yürütülen terör operasyonlarında 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 terörist hava harekatıyla vuruldu. Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise yol kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı girişiminde bulunan 1, güneyden sızma girişiminde bulunan 2 olmak üzere toplamda 3 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, “Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” açıklamasını yaptı.