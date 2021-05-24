Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gergin'e gözü yaşlı veda

Kuzey Irak Kelaspi Dağı Üs Bölgesi’nde ikmal faaliyeti esnasında helikopter palinin çarpması sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Eyüp Gergin (25) şehit düştü. Kayserili olan şehit Gergin’in cenazesi, hava yolu ile kente getirildi. Buradan Bünyan ilçesine götürülen şehidin naaşı son kez baba evine götürülerek helallik alındı.

İHA

Şehidin al bayrağa sarılı cenazesi, daha sonra cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Burada şehidin babası Murat, annesi Nihal, kardeşleri Oğuzhan ve Mukadder, şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

"Şehidimin tabutuna gözyaşı dökmeyin"

Şehidin babası Murat Gergin ise, "Oğlum, beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek tabuta sarılırken, şehidin babaannesi Mukadder Gergin ise, şehit torununun fotoğrafını basın mensuplarına göstererek, "Çekin oğlum" dedi.

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Öte yandan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit başta olmak üzere ilçe halkı da şehidin ailesini teselli etti. Şehidin tabutunun önünde gözyaşı döken ailesine seslenen bir kişi, "Şehidimin tabutuna gözyaşı dökmeyin" dedi.

İHA

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bünyan Şehitliği’ne defnedildi.

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İHA



Cenaze namazına, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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GÜNDEM Pençe şehidi Eyyüp Gergin'in acı haberi Kayseri'deki ailesine verildi