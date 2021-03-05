11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter dün akşam kalkıştan yarım saat sonra düşmüş; Erbaş dahil 11 askerimiz şehit düşmüştü.
Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.— Yeni Şafak (@yenisafak) March 5, 2021
Kahraman askerler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Rabbim bizi, uğurladığımız şehitlerimizle, sevgili Habibimizin sancağı altında da buluştursun. Korgeneral Osman Erbaş komutanımız tevazuuyla ve duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı. Ordumuza ve milletimize sabırlar diliyorum."