11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı devlet töreninin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim bizi şehitlerimizle sevgili Habibimizin sancağı altında da buluştursun. Korgeneral Osman Erbaş komutanımız duruşuyla çok çok farklı, mütevazi bir insandı. Ordumuza ve milletimize sabırlar diliyorum" dedi.

Haber Merkezi 05 Mart 2021, 13:20 Son Güncelleme: 05 Mart 2021, 16:52 Yeni Şafak