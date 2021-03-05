Gündem 11 şehidimiz için Ankarada cenaze töreni düzenlendi
POLİTİKA

11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı devlet töreninin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim bizi şehitlerimizle sevgili Habibimizin sancağı altında da buluştursun. Korgeneral Osman Erbaş komutanımız duruşuyla çok çok farklı, mütevazi bir insandı. Ordumuza ve milletimize sabırlar diliyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tören, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlendi.
Tören, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlendi.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter dün akşam kalkıştan yarım saat sonra düşmüş; Erbaş dahil 11 askerimiz şehit düşmüştü.

Kahraman askerler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Rabbim bizi, uğurladığımız şehitlerimizle, sevgili Habibimizin sancağı altında da buluştursun. Korgeneral Osman Erbaş komutanımız tevazuuyla ve duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı. Ordumuza ve milletimize sabırlar diliyorum."

Kahramanlara veda: Şehitlerimize Ankara'da devlet töreni düzenlendi
OYNAT 00:59
Kahramanlara veda: Şehitlerimize Ankara'da devlet töreni düzenlendi
Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı devlet töreninin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.

Türkiye şehitlerini uğurladı: Kahramanlar için Ankara’da acı veda
FOTOĞRAF 61
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Türkiye şehitlerini uğurladı: Kahramanlar için Ankara’da acı veda
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit 11 askerimiz şehit oldu. Kahraman askerler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.


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