Gündem Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği de açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilenler: Zagros keskin nişancı tüfeği, Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği namlusu, 2 RPG-7 roketatar, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 6 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 250 metre inflaklı fitil, 3 bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 3 bin adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 RPG-7 roketatar mühimmatı, 6 havan mühimmatı, 19 EYP ana imla hakkı, 3 havan tapası, 200 fünye, 120 pil bloğu, voltmetre ve 3 yaesu telsiz anteni."

DHA

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