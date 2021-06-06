Gündem PKKda çözülme sürüyor Bir terörist daha teslim oldu
POLİTİKA

PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
PKKda çözülme sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 79'a yükseldi" denildi

Teslim olan PKK'lı teröristten HDP itirafları
GÜNDEM
Teslim olan PKK'lı teröristten HDP itirafları

PKK'da çözülme sürüyor: İkna edilerek teslim olan kadın terörist ailesine kavuştu
FOTOĞRAF 10
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor.
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Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılan S.A., yaptıkları ikna çalışmalarıyla teslim olmasını sağladı.
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Terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen S.A., güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.A., sorgusunun ardından ailesiyle buluştu.
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7 yıl aradan sonra kızlarına kavuşan anne ve baba uzun süre hasret giderdi.
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Duygulu anların yaşandığı buluşmada, anne kızına sarılarak mutluluk gözyaşları döktü.
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PKK'da çözülme sürüyor: İkna edilerek teslim olan kadın terörist ailesine kavuştu
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan S.A., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluştu. 7 yıl aradan sonra kızlarına kavuşan anne ve baba uzun süre hasret giderdi. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, anne kızına sarılarak mutluluk gözyaşları döktü.


PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu
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