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GAZİANTEP

Teslim olan PKK'lı teröristten HDP itirafları

İkna edilerek teslim olan PKK'lı terörist, HDP Gençlik Meclisleri kanalıyla gençlerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü anlattı. Terör örgütü PKK/KCK içerisinde eğitim alanlara "kadro" denildiğini, bu kişilerin HDP parti binalarına sıklıkla gittiğini anlatan terörist, "HDP'nin Mahmur'da bulunan irtibat bürosu üzerinden gelen raporlar, örgütün kırsalda bulunan yöneticilerine ulaştırılır. Mahmur'daki HDP irtibat bürosu, kırsal ile bağlantıyı sağlıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Teslim olan PKKlı teröristten HDP itirafları
HDP il ve ilçe binalarından PKK paçavraları çıkıyor.

Yaklaşık 7 yıl önce terör örgütü PKK/YPG'ye katılan ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 3 hafta önce teslim olan M.A, emniyette verdiği ifadesinde örgüt hakkında bilgiler paylaştı.

"PKK GENÇLERİ KULLANIYOR"

"Kobani olayları" sırasında arkadaşının yönlendirmesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını itiraf eden M.A, "PKK'nın çok önemsediği bir alan olarak gençlik her zaman ön plandadır. Çünkü hem kırsala geçişler bu alandan olur hem de şehirlerde yapılacak eylem ve etkinliklerde önemli bir gruptur" ifadelerini kullandı.

"HDP İÇERİSİNDE BAŞLIYOR"

Gençlik yapılanmasının yasal görünümlü kurumlar altında faaliyet yürüttüğünü belirten M.A, "Bu yasal alanlar dernekler, öğrenci dernekleri/birlikleri, HDP, DBP gibi örgüte yakın siyasi partiler içerisinde başlar. Bu alanlarda öncelikle gençlere sorumluluk verilir. Yeterince gayret gösteren gençler arasından öncelikle küçük ve yasal olan eylemlere katılmaları sağlanır" dedi.

"SALDIRI EYLEMLERİNE YÖNLENDİRİYORLAR"

Gençlere propaganda içerikli eğitimlerin verildiğini kaydeden M.A, şu bilgileri paylaştı: Bu tür eğitimlerde istenen seviyeye ulaşan gençler sokak eylemleri, asker ve polise, devlet kurumlarına saldırı, örgütün hedefindeki yerlere yönelik saldırılar gibi eylemlere yönlendirilir. Hatta bu gençlere polis tarafından işlem yapılması örgütün işine gelmektedir.

"PKK'NIN RAHAT HAREKET ETMESİ İÇİN KURULDU"

Bir süre sonra zaten 'polis seni arıyor', 'kaydın var', 'kırsala katılmaktan başka çaren yok' gibi söylemlerle örgüte katılım sağlanır. Son dönemde HDP gençlik yapılanması gibi kurularak faaliyetlerine devam eden Gençlik Meclisleri aslında PKK yapılanması olup parti adı altında legal görünümle daha rahat hareket etmek için kurulmuştur.

"TERÖRİSTLER HDP BİNALARINA SIK SIK GİDİYOR"

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde eğitim alanlara "kadro" denildiğini, bu kişilerin HDP parti binalarına sıklıkla gittiğini ve örgütleyici konumda olduklarını anlatan M.A, kadro şahısların parti yöneticilerinin üstü konumunda olduğuna işaret etti.

"MAHMUR'DAKİ HDP BÜROSU BAĞLANTI SAĞLIYOR"

Suriye'de 2019 yılı Haziran ayında gençlik yapılanmasına yönelik bir toplantıya katıldığını belirten M.A, şu bilgileri verdi: "Benim de katıldığım bu toplantıda tartışma kısmında yer aldım. Raporlar kısmında her bölgenin gençlik faaliyetlerine ilişkin raporlar gelirdi. Bu raporlar Suriye ile ilgili yerleri kapsar. Türkiye'nin raporları Suriye'ye gelmez. Türkiye'deki gençlik çalışmaları doğrudan Irak'ta kırsal alana bağlıdır. HDP'nin Mahmur'da bulunan irtibat bürosu üzerinden gelen raporlar örgütün kırsalda bulunan yöneticilerine ulaştırılır. Mahmur'daki HDP irtibat bürosu kırsal ile bağlantıyı sağlar.

HDP hücre evi: Elektriği de kaçak
GÜNDEM
HDP hücre evi: Elektriği de kaçak

Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon: Teröristbaşı Öcalan'ın ve birçok örgütsel dökümanın görüntülendiği binaya şafak baskını
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Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon: Teröristbaşı Öcalan'ın ve birçok örgütsel dökümanın görüntülendiği binaya şafak baskını
Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP ilçe binasında yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığına operasyon düzenledi.

Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi. Ekipler binada bulunan çok sayıda doküman ve belgeye el koydu.

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