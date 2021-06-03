Gündem PKKdan kaçan 1 terörist daha teslim oldu
ANKARA

PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi

Haber Merkezi DHA
PKKdan kaçan 1 terörist daha teslim oldu
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

2021 yılında 78 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi" denildi.

Siirt’te ikna edilen terörist teslim oldu
GÜNDEM
Siirt’te ikna edilen terörist teslim oldu

Bitlis'te şehit düşen güvenlik korucusu Cahit Çelik için tören
GÜNDEM
Bitlis'te şehit düşen güvenlik korucusu Cahit Çelik için tören
Abone Ol Google News
Bekle bizi İtalya

Bekle bizi İtalya

​A Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'na kazanarak gidiyor.
Kraliyet ailesi sarayda ırkçılık yaptı

Kraliyet ailesi sarayda ırkçılık yaptı

​İngiltere Ulusal Arşivlerindeki belgeler gün yüzüne çıktı.
CHPden iki heykel daha: Paralar bunlar için harcanacak

​Vaka sayısında hedefe çok az kaldı.

TBMM Başkanı ​Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap.

​AK Parti'den seçim isteyen muhalefete tarihi hatırlatma.

Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Eski eşini çocuğunun gözü önünde döven Zarap hakkında karar.

​Beyaz Saray, iki liderin görüşeceği tarihi açıkladı

10 numara <br>'Hagi' olacak

10 numara
'Hagi' olacak

​G.Saray, Hagi'nin oğlunu transfer etmek istiyor.
Okul bahçesinde yılan paniği

Okul bahçesinde yılan paniği

Özel aparatla yakalanarak doğaya salındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.