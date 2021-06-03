Bitlis'te şehit düşen güvenlik korucusu Cahit Çelik için tören

Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda PKK’lı teröristlerle temas sağlandı.
Çıkan çatışmada güvenlik korucusu Cahit Çelik şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Yaralı askerlerin Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, şehit güvenlik korucusu Cahit Çevik için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.
Törene Vali Oktay Çağtay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhurriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nasrullah Tağlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti temcilcileri, kurum amirleri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
- Törende, göz yaşlarını tutamayan şehit yakınlarını jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.
Şehit Cahit Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından, özgeçmişi okundu.
Duaların okunmasından sonra Şehit Cahit Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere ambulansla Mutki ilçesinin Bozburun köyü Güvenli mezrasına uğurlandı.
3 terörist etkisiz hale getirilmişti
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat birliklerince yürütülen operasyonda, bugün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 jandarma personelinin de yaralandığı belirtilmişti.