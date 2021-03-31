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ANKARA

PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
PKKdan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.

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