Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kahraman pilotlarımızdan tam isabet!



Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/k4WdjHiIoB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021

GÜNDEM Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada ele geçirildi