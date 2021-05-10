Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Kahraman pilotlarımızdan tam isabet!
Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/k4WdjHiIoB
Kahraman pilotlarımızdan tam isabet!