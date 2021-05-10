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Gündem Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'da 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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