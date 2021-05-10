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Gündem MSB duyurdu Pençe-Yıldırım Operasyonunda rehine odalı mağara tespit edildi
ANKARA

MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda rehine odalı mağara tespit edildi

Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım Operasyonunda rehine odalı mağara tespit edildi
Mehmetçik tespit edilen mağaraya böyle girdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi.

Dört odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi" denildi.

Mağara içinde yapılan aramada; 10 adet 81 ve 100 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildiği kaydedildi.

Mağaranın tahrip edildiği, ele geçirilen mühimmat ve EYP'lerin de METİ timi tarafından imha edildiği bildirildi.



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