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İSTANBUL

Pendik'te İSKİ’ye ait atık su kanalından yayılan kötü koku vatandaşı canından bezdirdi: Haliç neyse bu da aynı koku

Pendik'te vatandaşlar, İBB iştiraki İSKİ'nin atık su kanalından yayılan kötü kokular nedeniyle canından bezdi. İlçede yaşayan bir vatandaş, İBB'ye isyan ederek "Haliç’in kokusunu biliyorum. 40 sene önce Haliç neyse bu da aynı koku, Haliç'teki gibi aynı kokuyu alıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pendikte İSKİ’ye ait atık su kanalından yayılan kötü koku vatandaşı canından bezdirdi: Haliç neyse bu da aynı koku
Vatandaş Pendik'te yayılan kötü kokudan rahatsız oluyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde İBB iştiraki İSKİ'nin atık su kanalından yayılan kötü kokular vatandaşları isyan ettirdi.

Sahilde yürüyüş, spor yapan ve piknik yapan vatandaşlar atık su kanalı yakınlarına geldiklerinde kokudan duramadıklarını söyledi. Kötü kokuların yayıldığı atık su kanalının suyunda çeşitli atık ve çöplerin de olduğu görüldü.

Vatandaşlar İBB atık su terfi merkezinin yakınından geçerek denize dökülen atık su kanalından yayılan kokunun artık engellenmesi gerektiğini ifade ederek İBB'ye seslendi.

"HALİÇ GİBİ KOKUYOR"

Konuya ilişkin konuşan Abdurrahman Öz, “35 senedir Pendikliyim, Poyraz esmediği müddetçe kokuyu sürekli alıyoruz. Kokunun yayılımı hava şartlarına göre değişiyor. Güneyden estiği müddetçe koku geliyor. Koku Denize akan atık su deresinden kaynaklanıyor. Ben denizde büyüdüm, Haliç’in kokusunu biliyorum. 40 sene önce Haliç neyse bu da aynı koku, Haliç'teki gibi aynı kokuyu alıyorum” ifadelerini kullandı.

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