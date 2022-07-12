Gündem İBBnin Çok kötü durumda değil dediği Haliçte suyun rengi kahverengiye döndü
İSTANBUL

İBB'nin 'Çok kötü durumda değil' dediği Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü

İBB'nin 'Çok kötü durumda değil' dediği Haliç, kötü kokular yaymaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İBB'nin ev sahipliğini yaptığı spor etkinliği sebebiyle temizlenen Haliç yeniden kaderine terk edildi. Rengi kahverengiye dönen suyun yüzeyinde yer yer çöplerin biriktiği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin Çok kötü durumda değil dediği Haliçte suyun rengi kahverengiye döndü
Haliç'in son hali görüntülendi

Haliç'te son günlerde meydana gelen kötü koku ve renk değişimi nedeniyle şikayetler arttı. Vatandaşların şikayetlerine rağmen temizlenmeyen Haliç, geçtiğimiz günlerde İBB kuruluşlarından Spor İstanbul'un yapacağı spor etkinliği öncesinde temizlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da temizlik çalışmalarını "Haliç çok güzel oldu" notuyla paylaştı.

İBB ise rengi yer yer kahverengiye dönen ve kötü kokuların yükseldiği Haliç'in durumun çok kötü olmadığını savunarak tepki çeken bir açıklama yaptı. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler'in “Haliç iyi durumda, çok kötü değil, öyle söyleyebilirim” açıklaması büyük tepki çekti.

SU YÜZEYİNDE ÇÖPLER BİRİKTİ

İBB'nin ev sahipliğini yaptığı spor etkinliği sebebiyle temizlenen ancak etkinliğin son bulmasıyla yeniden kaderine terk edilen Haliç'ten yeniden kötü kokular gelmeye başladı. Rengi kahverengiye dönen suyun yüzeyinde yer yer çöplerin biriktiği görüldü.

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Aylardır kötü kokularının yükseldiği Haliç İBB'nin spor etkinliği öncesinde temizlendi

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