İBB'nin 'Çok kötü durumda değil' dediği Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü

Haliç'te son günlerde meydana gelen kötü koku ve renk değişimi nedeniyle şikayetler arttı. Vatandaşların şikayetlerine rağmen temizlenmeyen Haliç, geçtiğimiz günlerde İBB kuruluşlarından Spor İstanbul'un yapacağı spor etkinliği öncesinde temizlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da temizlik çalışmalarını "Haliç çok güzel oldu" notuyla paylaştı.

Haliç çok güzel oldu.



Yılların birikmiş dip çamuru düzenli olarak temizleniyor, koku sorunu bitti, yeşil alanlar düzenlendi, spor ve yürüyüş alanlarının sayısı arttı, yeni tesisler ve tarihi yapıların restorasyonları yapılıyor. Değişim devam edecek. pic.twitter.com/iWjdXi9I3P — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 16, 2022

İBB ise rengi yer yer kahverengiye dönen ve kötü kokuların yükseldiği Haliç'in durumun çok kötü olmadığını savunarak tepki çeken bir açıklama yaptı. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler'in “Haliç iyi durumda, çok kötü değil, öyle söyleyebilirim” açıklaması büyük tepki çekti.

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SU YÜZEYİNDE ÇÖPLER BİRİKTİ

İBB'nin ev sahipliğini yaptığı spor etkinliği sebebiyle temizlenen ancak etkinliğin son bulmasıyla yeniden kaderine terk edilen Haliç'ten yeniden kötü kokular gelmeye başladı. Rengi kahverengiye dönen suyun yüzeyinde yer yer çöplerin biriktiği görüldü.

GÜNDEM Aylardır kötü kokularının yükseldiği Haliç İBB'nin spor etkinliği öncesinde temizlendi