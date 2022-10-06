​Pendik’te ‘Satın almayın sahiplenin’ mesajı.

Pendikli çocuklar sokak hayvanlarını besledi, Pendik Çarşı’daki etkinliğe katılarak “Satın almayın sahiplenin” mesajını verdi. Pendik Çarşı’da düzenlenen etkinlikte sokak hayvanları için muayene, tedavi, aşılama ve mama dağıtımı organizasyonu gerçekleştirildi. Yine her yıl olduğu gibi alanda sahipsiz hayvan hikayelerinin yer aldığı sokak sergisi düzenlendi. Bu yılki etkinliğe Pendikli çocuklar da katıldı. Etkinlik alanında Pendik Belediyesi’nin hediye ettiği boyama kitaplarını alan çocuklar, sahildeki kedi evlerindeki mama kaplarını doldurdu. Kedileri seven hayvansever çocuklar, etkinlik sonunda “Satın almayın sahiplenin” mesajını verdi.

GÜNDEM Pendik Belediyesi'nden “İskan Sorgulama” imkanı