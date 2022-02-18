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İSTANBUL

Pendik Belediyesi'nden “İskan Sorgulama” imkanı

Pendik Belediyesi teknolojiye yatırımlarını sürdürüyor. Cepten mobil uygulamasını daha da geliştiren belediye, iskan sorgulama hizmetini mobile taşıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Pendik Belediyesinden “İskan Sorgulama” imkanı
Pendik Belediyesi cep mobil uygulaması ile teknoloji yatırımlarını sürdürüyor.

Pendik Belediyesi teknolojiye yatırımlarını sürdürüyor. Cepten mobil uygulamasını daha da geliştiren belediye, iskan sorgulama hizmetini mobile taşıdı. Vatandaşlar cep telefon-arına yükledikleri Pendik Belediyesi uygulamasıyla oturdukları binaları için iskan sorgulaması yapabiliyor.

Teknolojiyi çok iyi kullandıklarını vurgulayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, cepten iskan sorgulama hizmetiyle vatandaşlara büyük kolaylık sağladıklarını belirterek, “Pendik Belediyesi olarak iskan durumunu öğrenmek için vatandaşlarımızı belediyeye gelme zahmetinden kurtardık. Cep telefonlarına indirilen uygulamayla iskan durumu artık kolaylıkla öğrenilebiliyor” dedi.

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