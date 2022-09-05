Piknikte duyduğu sese yöneldi: Gördüğüne inanamadı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde dev bir yılanın kuşu yuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde görenlerin dikkatini çeken bir olay yaşandı. Cihan Göksu, isimli vatandaş Sızır kasabası Çatal say mevkiine piknik yapmaya gittiğinde bir kuşun çırpınış seslerini duydu. Sese doğru giden Göksu, şaşkınlığını gizleyemedi. Dev bir yılanın kuşu yuttuğu anlara şahit olan Göksu, hemen cep telefonuna sarıldı. Cep telefonunun kamerasını açan Göksu, adeta ağaçların arasında kamufle olmuş yılanın kuşu yuttuğu anları kayda aldı.

Piknikte karşılaştı, hemen kayda aldı

O anları kaydeden Cihan Göksu, “ Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim” dedi.

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FOTOĞRAF 6 İlçeye bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, 1900 metre yükseklikteki 'Tekirin üstü' mevkisinde büyük mantarlar fark etti. Sivas'ın Ulaş ilçesinde 66 yaşındaki Turan Adıgüzel, doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu. Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi. Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, \"Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim\" dedi. Sivas'ta çalıların arasında buldu: Çok değerli daha vardı taşıyamadım Sivas'ın Ulaş ilçesinde 66 yaşındaki Turan Adıgüzel, doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

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