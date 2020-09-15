Pınar Gültekin cinayetine ilişkin otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni tam olarak belirlenemedi

Teknoloji

Oppo yeni arayüzü ColorOS 11 'i yayınladı

Çinli teknoloji firmas Oppo, işletim sistemi arayüzü ColorOS'in yeni versiyonu ColorOS 11'i tanıttı. Yeni arayüzde kullanıcı deneyimlerinin kişiselleştirilmesi, geçikme azaltıcı erkan ve veri gizliliğine kadar bir çok özellik bulunuyor.