Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Öldürdükten sonra halatla cenin pozisyonunda bağlayıp, varile koymuş
Türkiye'yi derinden sarsan Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Muğla'nın Ula ilçesinde varil içinde yakılmış cesedi bulunan üniversiteli Pınar Gültekin'in (27) bar işletmecisi eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinde otopsi raporu vahşeti ortaya koydu. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanarak, soruşturma dosyasına gönderilen otopsi raporunda katil zanlısının, genç kızın cesedini 1,5 santimetre kalınlığındaki halatı, biri dişlerinin arasından geçecek şekilde 7 kez boynuna dolayarak sıkıca bağlayıp, cenin şeklinde varile koyduğu bildirildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.
CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİREREK ADAM ÖLDÜRME
Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski, sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki çöp variline koyup, yaktığını üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.
Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken şüpheli, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
ADLİ TIP RAPORUNDA CENİN POZİSYONU DETAYI
Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili detayları ortaya çıkarmak için yapılan adli tıp incelemesi, tamamlandı.
Varilde küçük-büyük tahta parçalarının yakıldığının belirlendiği ifade edilen raporda, tahtaların betonun üzerine koyulduğu, cesedin benzinle ateşe verildiği, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı bildirildi.
Gültekin'in 2 dişinin katiliyle yaşadığı arbede sırasında kırıldığının tespit edildiği adli tıp raporunda, bulunan halatın genç kızın boynuna 6 defa dolanıp, iyice sıkıştırıldığı, yedinci dolamanın da dişlerin arasından ağız içinden geçirilerek yapıldığı vurgulandı.