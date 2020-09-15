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Gündem Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme Öldürdükten sonra halatla cenin pozisyonunda bağlayıp, varile koymuş
3. SAYFA MUĞLA

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Öldürdükten sonra halatla cenin pozisyonunda bağlayıp, varile koymuş

Türkiye'yi derinden sarsan Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Muğla'nın Ula ilçesinde varil içinde yakılmış cesedi bulunan üniversiteli Pınar Gültekin'in (27) bar işletmecisi eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinde otopsi raporu vahşeti ortaya koydu. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanarak, soruşturma dosyasına gönderilen otopsi raporunda katil zanlısının, genç kızın cesedini 1,5 santimetre kalınlığındaki halatı, biri dişlerinin arasından geçecek şekilde 7 kez boynuna dolayarak sıkıca bağlayıp, cenin şeklinde varile koyduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Öldürdüğü Pınar'ı halatla cenin şeklinde bağlayıp, varile koymuş.
Öldürdüğü Pınar'ı halatla cenin şeklinde bağlayıp, varile koymuş.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİREREK ADAM ÖLDÜRME

  • Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski, sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki çöp variline koyup, yaktığını üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken şüpheli, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın katili yalnız değil
GÜNDEM
Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın katili yalnız değil

ADLİ TIP RAPORUNDA CENİN POZİSYONU DETAYI

Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili detayları ortaya çıkarmak için yapılan adli tıp incelemesi, tamamlandı.

  • Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanıp, savcılığa gönderilen otopsi raporunda, Gültekin'in cesedinin 1,5 santimetre kalınlığında halatla sıkıca bağlanıp, cenin pozisyonunda varile koyulduğu bildirildi.

Pınar Gültekin'in cesedinin büyük bir kısmının yandığı, kalan kısmın ise varildeki betonla birleştiği anlatılan raporda, varilin morgda elektrikli spiral kullanılarak açıldığı kaydedildi.

Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı
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Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı
Mığla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar Gültekin'in tabutu kadınlar tarafından taşındı.

2 DİŞİ KATİLİYLE ARBEDEDE KIRILMIŞ

Varilde küçük-büyük tahta parçalarının yakıldığının belirlendiği ifade edilen raporda, tahtaların betonun üzerine koyulduğu, cesedin benzinle ateşe verildiği, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı bildirildi.

Gültekin'in 2 dişinin katiliyle yaşadığı arbede sırasında kırıldığının tespit edildiği adli tıp raporunda, bulunan halatın genç kızın boynuna 6 defa dolanıp, iyice sıkıştırıldığı, yedinci dolamanın da dişlerin arasından ağız içinden geçirilerek yapıldığı vurgulandı.

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum
GÜNDEM
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı, duvarına 'katil' yazıldı
GÜNDEM
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısının iş yeri yakınları tarafından kapatıldı, duvarına 'katil' yazıldı

Pınar Gültekin'in katilinin iş yeri kapatıldı
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Pınar Gültekin'in katilinin iş yeri kapatıldı
Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatıldı. Zanlının yakınları, cinayetin ardından Avcı'nın Menteşe ilçesinde bulunan iş yerini kapattı, tabelaların üzerine siyah naylon örttü. İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla 'katil' yazıldı.

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
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Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül olan kağıt parçalarının durduğu görüldü. Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda geniş arsa üzerindeki evin salonundaki halının dağınık vaziyette durduğu, Gültekin'in katili ile burada boğuştuktan sonra öldürüldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

Pınar Gültekin'in katili adliyeye sevk edildi
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Pınar Gültekin'in katili adliyeye sevk edildi
Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
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Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı.

Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
OYNAT 00:45
Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Muğla'da 16 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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