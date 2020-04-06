PKK'lı terörist cezaevinden mektup yazdı: Hainlerin hedefi İslam’dan uzaklaştırmak

Terör örgütü PKK/KCK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan “Cesur” kod adlı örgüt mensubu, cezaevinde yazdığı mektupta örgütün kirli yüzünü anlattı. Kirli yüzünü gördükleri PKK/KCK’dan kaçan teröristler, gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Yakın zamanda örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan “Cesur” kod adlı örgüt mensubu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere destek amacıyla cezaevinden mektup yazdı, terör örgütünün “halkın değerlerine” nasıl saldırdığını anlattı.

HAKİKATTEN KOPMUŞLAR

Sözde üst düzey örgüt mensuplarının gençleri kandırarak dağa getirdiğini belirten örgüt mensubu, mektubunda şunları kaydetti: “Özellikle sözde üst düzey yöneticiler, hakikatten kopmuş, toplumsal anlayışı olmayan, toplumun tüm değerlerini suistimal eden, Allah inancını ve dini değerleri yok sayan kafir topluluğudur. Zorla ya da kandırarak örgüte götürdükleri gençleri ‘eğitim’ faaliyeti adı altında yozlaştırmayı ve zihinlerini yıkayarak İslam’dan uzaklaştırmayı hedefliyorlar. Aile bağlarını ve aile sevgisini yok etmek ya da zayıflatmak için ‘aile’ kavramını köleliğin sembolü olarak zihinlere aşılamaya çalışıyorlar.”

MÜCADELENİZ UMUT OLDU

“Cesur” kod adlı terörist, mektubunda HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneler için şu ifadeleri kullandı: “Sizin verdiğiniz mücadele herkese umut olmuş, kanla beslenen terör lanetini de hüsrana uğratmıştır.”

Sızamadan vuruldular

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/ YPG’li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG’li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 5 teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.