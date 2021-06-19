Gündem PKKlı teröristten örgüte teslim olun çağrısı Ait olduğunuz topraklara gelin
POLİTİKA

PKK’lı teröristten örgüte “teslim olun” çağrısı: Ait olduğunuz topraklara gelin

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Botan eyalet sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman, çektiği videoyla örgüt mensuplarına teslim olması çağrısında bulundu. Örgütün söylediğinin aksine devletin şefkatli olduğunu belirten Şişman, “Devlet, bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançtadır. Ait olduğunuz topraklara gelin ” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’lı teröristten örgüte “teslim olun” çağrısı: Ait olduğunuz topraklara gelin
Arşiv

Eren-10 Operasyonları kapsamında Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde 8 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonda 8’i ölü 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, terörist Fırat Şişman ağır yaralı olarak yakalandı. 1 buçuk ay boyunca tedavi edilen Şişman, devletin kendisine gösterdiği yardımdan etkilendi.

DEVLETİ YANLIŞ TANIMIŞIM

Örgütün, teslim olan ya da yakalanan örgüt mensuplarına kötü muamele yapıldığı propagandasını yürüttüğünü anlatan Şişman, “Ben şimdiye kadar devleti yanlış tanımışım ve benim gibi devleti yanlış tanıyan örgütte binlerce insan var” diyerek bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak adına bir video ile örgütte bulunanlara seslenmek istedi. Şişman’ın isteği üzerine video çekimleri yapıldı.

PKK'lı teröristten örgüte
OYNAT 04:25
PKK'lı teröristten örgüte "teslim olun" çağrısı: Ait olduğunuz topraklara gelin
Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Botan eyalet sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman, çektiği videoyla örgüt mensuplarına teslim olması çağrısında bulundu. Örgütün söylediğinin aksine devletin şefkatli olduğunu belirten Şişman, “Devlet, bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançtadır” dedi.


İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Biri kırmızı kategoride 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Biri kırmızı kategoride 10 terörist daha etkisiz hale getirildi

TESLİM OLUN ÇAĞRISI

“Devlet, bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayabilecek güçte ve inançtadır” diyen Şişman, teröristlere şu çağrıda bulundu: “Gelecek her arkadaşa bütün yönleriyle destek verebilecek durumdadır. Arkadaşların da devlete yönelik var olan kaygılarını bir kenara atarak gelebilme cesaretinde bulunmaları gerekiyor. Çoğu arkadaşta örgütten ayrılma düşüncesinin olduğuna inanıyorum. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Her birimiz bu ülkeye sahip çıkma ve bu ülkenin geleceğini düşünmek zorundayız. Dış emperyalist güçlerin ve diğer farklı güçlerin oyunlarına gelmeden bin yıllık tarihi geçmişimizi düşünerek, daha önceki oyunları boşa çıkardığımız gibi şimdi de var olan oyunları boşa çıkarabilecek bilinç, anlayış ve erdemlikte olduğumuzu düşünüyorum.”

Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

AİT OLDUĞUNUZ TOPRAKLARA GELİN

“Belki çoğu arkadaşta ‘acaba devlet bize nasıl yaklaşır, işkence mi yapar, hapse mi atar’ kaygısı olabilir. Bende de devlete karşı olumsuz algılar vardı. Fakat ağır yaralı bir şekilde ele geçtikten sonra devletin bana karşı olumlu yaklaşımlarını gördüm. 25 yıldır örgüt ortamında kaldığım zamanın benim, ailem ve ülkedeki insanlar için hiçbir faydasının olmadığını gördüm. Her arkadaş kafasında oluşmuş soru işaretlerini bir kenara koyarak kendileri için, aileleri için doğru olan sonuç ne ise ona göre cesaretlice gereken adımı atmalı ve ait oldukları toprağa gelmeli.

  • Devletin de bütün arkadaşları bir ana şefkatiyle kucaklayacağını düşünüyorum. Her arkadaşın yeni bir hayata başlaması için kendilerine gereken bütün desteği vereceğine inanıyorum. Dış güçlerin emellerini, oyunlarını boşa çıkarmak için daha bilinçlice bir yaklaşım içerisinde olunmalıdır. Her arkadaş en kısa zamanda kendileri için doğru olan kararları verip ait oldukları topraklara, aile ortamına gelebilmeliler.”

Terör örgütü PKK'nın sakladığı gerçek ele geçirilen örgütsel dokümanda çıktı
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'nın sakladığı gerçek ele geçirilen örgütsel dokümanda çıktı

Abone Ol Google News
Yürek yakan dram

Yürek yakan dram

​Babalar Günü'ne parkta yalnız ve gözü yaşlı giriyor.
Fenomen çoban

Fenomen çoban

Göç yolculuğunu takipçileriyle birlikte tamamladı.
Müsilajı bitirecek yöntem

Dört bin tekne ile iki yılda yok edilecek

WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü.

​Yüzde 20 daha hızlı ısınıyor

​Galatasaray Kulübü yeni başkanını seçiyor.

11 günde 4 bin 202 metreküp temizlendi.

​Koronavirüste sevindiren gelişme

Van ve Mardin'de C4 patlayıcı ele geçirildi.

Gece yarısı video yayınlayan Kılıçdaroğlu, tüm AK Partili vatandaşları tehdit ediyor.

Açıklanan sonuçlara göre 8. Cumhurbaşkanı oldu.

​Kendisi uyaran aracı durdurup 16 el ateş etti.

​Denizde gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.