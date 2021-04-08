Gündem İçişleri Bakanı Soylu Biri kırmızı kategoride 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

​İçişleri Bakanı Soylu: Eren-10 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Biri kırmızı kategoride 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde biri kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
​İçişleri Bakanı Soylu: Eren-10 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Eren-10 Operasyonundan haber var...
  • Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor.
  • Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!
  • Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi
  • Operasyon devam ediyor."

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Biri kırmızı kategoride 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde biri kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak ve Siirt'te Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı
OYNAT 00:59
Şırnak ve Siirt'te Eren-10 Gabar Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “EREN-10 GABAR” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.073 personel görev alıyor.


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