İçişleri Bakanı Soylu: Biri kırmızı kategoride 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Eren-10 Operasyonundan haber var...
- Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor.
- Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!
- Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi
- Operasyon devam ediyor."
Eren-10 Operasyonundan haber var...
Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!
Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyon devam ediyor https://t.co/u9aZXW3fgi
Eren-10 Operasyonundan haber var...
Biri kırmızı kategoride 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde biri kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Uyyy Uyyy Uyyy
Şırnak domuz dağında
6️⃣ terörist, oldu 8️⃣
Biri de kıpkırmızı...
Kahramanlar, Allah razı olsun
Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.
🤲🏻🤲🏻🤲🏻 https://t.co/gmx756O7OA
Uyyy Uyyy Uyyy