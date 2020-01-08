Gündem PKKnın en üst kadın yapılanması PAJKın yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi
ANKARA

PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütleri PKK'ya yönelik hava operasyonları devam ediyor.
Terör örgütleri PKK'ya yönelik hava operasyonları devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Kandil'e nokta atışı: Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı
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Kandil'e nokta atışı: Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Irak/Kandil'de MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi Esme Erat ve şoförü "Zilan Kobani" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategorideki terörist Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi
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Kırmızı kategorideki terörist Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi

Terörist Esme Erat'ın 1965 doğumlu olduğu, PKK'ya 1989'da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi.

PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi Esme Erat.
  • 1993'te Almanya'dan Suriye alanına geçerek Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alınan Esme Erat, o dönem PKK kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldı. 2014-15'te PAJK Koordinasyon sorumluluğuna getirilen teröristin 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu öğrenildi.

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