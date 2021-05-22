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SAKARYA

Polis ekipleri üşüdü diye düşünen küçük Semih’ten yürekleri ısıtan hareket

Sakarya’da etkili olan yağış sonrasında hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte uygulama yapan polis ekiplerinin üşüdüğünü düşünen küçük Semih, uygulama noktasına elinde bir poşet odun ile gelerek tebessüm ettirdi.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri üşüdü diye düşünen küçük Semih’ten yürekleri ısıtan hareket
Semih'in bu düşünceli davranışı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehrin birçok bölgesinde uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Uygulama noktasına elinde bir poşet odun ile gelen küçük çocuk yürekleri ısıtacak harekete imza attı.

Küçük yaştaki Semih, dün Sakarya’da etkisini gösteren yağış sonrasında hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte ekiplerin üşüyebileceğini düşünerek Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi’nde uygulamalarını sürdüren polislerin yanına odun dolu poşetle geldi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm insanlığın yüreğini ısıtan hareket, İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinde paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, “Semih’imiz yüreğimizi ısıttı. Yağmurdan sonra Sakaryamda hava biraz serinlemişti. Semih kardeşimizde uygulama yapan polis ekiplerimiz ısınsın diye odun getirmiş. Yüreğine sağlık çocuk” ifadelerine yer verildi.

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