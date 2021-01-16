Gündem Polis olduğunu söyleyip rozet gösterdi Vatandaşı soydu
ADANA

Polis olduğunu söyleyip rozet gösterdi: Vatandaşı soydu

Adana’da çay ocağında karşılaştığı vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp arama yapma bahanesiyle 100 lira, bir Cumhuriyet altını ve bir yarım altınını alan zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine yakın güvenlik kameraları incelendiğinde zanlının kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, mala zarar verme, hakaret ve yağma suçlarından kaydığının olduğu öğrenilen Doğan T. (43) olduğunu belirlendi.
Olay yerine yakın güvenlik kameraları incelendiğinde zanlının kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, mala zarar verme, hakaret ve yağma suçlarından kaydığının olduğu öğrenilen Doğan T. (43) olduğunu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhyettin Kızmaz (57) Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelerek kendini polis olarak tanıtan biri tarafından soyulduğu gerekçesiyle oldu.

Polis olduğunu söyleyip rozet gösterdi

Kızmaz, ifadesinde çay ocağında otururken yanına yaklaşan bir kişinin kendisinin polis olduğunu söyleyip rozet gösterdiğini ve bir şüphe üzerine üst araması yapacağını söyleyip arama yapıp yanından uzaklaştığını, zanlı gittikten sonra baktığında cebindeki 100 lira, bir Cumhuriyet altını ve bir yarım altının olmadığını fark ettiğini söyledi. Bu bilgiler üzerine ekipler, olay yerine giderek çalışma başlattı. Olay yerine yakın güvenlik kameraları incelendiğinde zanlının kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, mala zarar verme, hakaret ve yağma suçlarından kaydığının olduğu öğrenilen Doğan T. (43) olduğunu belirlendi.

Sahte polisleri gerçeği yakaladı
GÜNDEM
Sahte polisleri gerçeği yakaladı

Şahsın görüldüğü yerde yakalanması için fotoğrafları ekiplere dağıtıldı. Kısa süre sonra polis ekipleri, zanlıyı Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesinde yakaladı.

100 lirayı bana acıdı verdi, altınları buldum

Zanlının emniyetteki ifadesinde ise iş başvurusundan geldiğini çay ocağına uğradığını bu sırada vatandaş ile adres sorarak tanıştığını belirterek, “Beni şikayet edene işsiz olduğumu söyleyince bana 100 lira verdi. Ben onu dolandırmadım. Altınları ise yerde buldum. Ben kimseyi dolandırmadım” dediği öğrenildi. Zanlının bundan bir süre önce aynı yöntemle bir vatandaştan 400 Euro aldığı aranması olduğu belirlendi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Dolandırıcılık yapan sahte polisler suç üstü yakalandı
FOTOĞRAF 9
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 6 ay önce telefonla vatandaşları arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, “Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek diyerek yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izni sonucu çeteyi takibe başladı.
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Polis çeteyi takibe başladığında zanlıların tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberden sırasıyla vatandaşları aradığını saptadı. Ayrıca zanlıların dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlıları ağına düşürdüğü de belirlendi. Zanlıların bunu yaparken de rehberdeki “Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin gibi yaşlı olma ihtimali daha fazla olan şahısları aradığını belirledi. Polis ayrıca zanlıların bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşın 900 bin lirasını dolandırdığını tespit etti.
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Polis çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa bağlantısı olduğunu liderliğini ise İbrahim K. isimli şahsın yaptığını bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.'nin sahte polis olup telefonla vatandaşları arayarak dolandırdığını belirledi. Bu şahısların yaşlı vatandaşları kandırdıktan sonra hangi ildeyse o ildeki aracıları arayıp vatandaşın yanına bir şahsı göndererek altın ya da parayı aldırdığını tespit etti.
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Polis zanlıları takip ederken 12 ilde 15 vatandaşın 914 bin lirasının dolandırılmasının önüne geçti. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları 26 Aralık günü şafak vakti Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da şafak vakti baskın yaptı. Polisin yaptığı baskında İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. ile Mehmet A., Nevzat K., Murat K. ile birlikte 16 zanlı gözaltına alındı.
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Polis şebekeyi takip ederken operasyondan önce vatandaşları dolandıran 32 zanlıyı yakaladı. Bu zanlılardan 22'si tutuklandı. Polis bu takip sırasında, Mersin'de bir vatandaşı kandırıp 30 bin lirasını ve 11 çeyrek altınını alan zanlı Yusuf P.'yi adım adım takip etti. Zanlı, dolandırmak istediği vatandaş ile buluşup para ve altınları istedi. Ancak vatandaş son anda vazgeçip vermek istemedi. Bunun üzerine vatandaş ile zanlı arasında tartışma çıkarken, paralar ise yere düştü.
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Zanlı parayı tartışma sonrası alıp gitti. Zanlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Adana'ya geldiği sırada polis tarafından uygulama noktasında durduruldu. Zanlının üzeri ve bindiği taksi didik didik arandı. Ancak aldığı para ve çeyrek altınlar bulunamadı. Polis zanlının ayakkabısını çıkartıp kontrol ettiğinde paraların ayakkabının topuk kısmında olduğunu gördü. Polis paralara el koyup zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Başka bir olayda ise zanlılar Cengizhan A., Burak T. 2 Eylül 2020'de Tarsus'ta vatandaşı kandırıp 3 altın bilezik aldı. Ancak polis zanlıları takibe aldı. Zanlılar bir kuyumcuya girip altınları bozdurdu. Polis zanlıları paraları aldıktan sonra yakaladı. Paralara el konulurken iki zanlı emniyete götürüldü. Bu iki zanlı da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Polisin son yaptığı operasyonla birlikte 33 zanlı tutuklanırken 14 kişi adli kontrol, 1 kişi ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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Dolandırıcılık yapan sahte polisler suç üstü yakalandı
Adana'da, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis olarak tanıtarak, FETÖ ve PKK'ya operasyon yalanıyla kandırıp altın ve paralarını alan şebekeye yönelik operasyonlarda 33 kişi tutuklandı. Şahısların vatandaşlardan altın ve para alma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


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