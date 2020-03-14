Gündem Polis yolcuları indirdi, şoför gizlice aldı 44 yaralı
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Polis yolcuları indirdi, şoför gizlice aldı: 44 yaralı

Aksaray-Adana karayolunda yaşanan ve 44 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından skandal bir detay ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan çıkan otobüsün trafik polisleri tarafından durdurulduğu, lastiklerinin yola çıkmaya uygun olmadığı için yolcuların indirildiği ancak

sürücünün daha sonra aynı yolcuları otogar çıkışında bulunan köprü altından alarak yola çıktığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Korkunç kazada şans eseri hayatını kaybeden olmadı.
Korkunç kazada şans eseri hayatını kaybeden olmadı.

Kaza, saat 04.40 sıralarında Aksaray-Adana Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İsbir idaresindeki Gülaras firmasına ait İstanbul'dan Adana'ya giden 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen Cavit Kızıykaya idaresindeki 01 ADF 774 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek şarampole düştü. Kazada, 42 yolcu ile 2 de otobüs şoförü ve muavini olmak üzere 44 kişi yaralandı.

Otogarda yakalandı ama...

  • İddiaya göre İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan yolcularını alan otobüsün otogar çıkışında trafik polisleri tarafından durdurulduğu ve kontrol edilen lastiklerin yolculuğa uygun olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine yolcular polisler tarafından indirildi ve bir servise bindirildi. Otogar içine tekrar giren otobüs bir süre sonra tekrar kapıdan boş olarak çıktı.

Aynı lastiklerle yola devam etti

Servise bindirilen ve otogar çıkışındaki köprü altında indirilen yolcuları alarak yoluna devam ettiği öğrenildi. Lastikleri değiştirmek yerine aynı lastiklerle yola çıkan sürücü İsbir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası da kaza yaptığı öğrenildi.

"Yolcu aldıklarını görüyorsak polise bildiriyoruz"

Otogar çıkış bölgesinde görevli özel güvenlik görevlisi, "Bu köprü altından otobüsler durarak 1 ya da 2 yolcu alıyorlar. Eğer fazla yolcu alındığını görürsek durumu polise bildiriyoruz" bilgisini verdi.

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