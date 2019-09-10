Gündem Polisin kapanla durdurduğu otomobilden çıktı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da polisin kapanla durdurduğu otomobilden kaçak cep telefonları çıktı

Polisin kapanla durdurduğu otomobilden çıktı

Tekirdağ'da polisten kaçan ve "kapan" atılarak durdurulan otomobilde 2 bin 145 gümrük kaçağı cep telefonu, çok sayıda şarj aleti ve güneş gözlükleri ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen kaçak eşyalar.
Ele geçirilen kaçak eşyalar.

"Edirne'den gümrük işlemlerine tabi tutulmadan" Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cep telefonu ve eşyaların İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik şubeleri ekipleri, B.K'nin idaresindeki otomobili Malkara ilçesi girişinde durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü B.K'nin kullandığı otomobil yola "kapan" atılarak durduruldu.

  • Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 145 cep telefonu, 2 bin 400 güneş gözlüğü, 700 adet şarj adaptörü ve şarj kablosu, 68 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdoğan Ankarada konuşuyor

Erdoğan Ankara'da konuşuyor

ABD'li heyetin kabulünde önemli mesajlar.
Birileri dur demeli

Birileri 'dur' demeli

​Kaza ve cinayet anı görüntüleri için yeni düzenleme şart.
Atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır

Atıldığı söylenen adımlar
kozmetik adımlardır

​Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Aile sayısı <br>20'ye yükseldi

Aile sayısı
20'ye yükseldi

​Diyarbakır'da ailelerin oturma eylemi devam ediyor.
Devriye ortak<br>hedefler farklı

Devriye ortak
hedefler farklı

Yeni Şafak, devriye ve yansımalarının izini sürdü.
Akıncı İHA <br>pist başı yapıyor

Akıncı İHA
pist başı yapıyor

​F-16 savaş uçağının tüm ekipmanlarını taşıyabiliyor.

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile görüştü.

Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'ye geliyorlar

​ABD'li komutanlar, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edecek.
Talep edilemeyecek

Talep edilemeyecek

​Özel okullarda sürpriz ücrete artık yer yok.
'Vaatle kandırıp<br>uyuşturucuya alıştırıyorlar'

'Vaatle kandırıp
uyuşturucuya alıştırıyorlar'

​Teslim olan PKK'lı terörist dağa kaçırılan çocukları anlattı.
Polis brandayı<br> açınca şoke oldu

Polis brandayı
açınca şoke oldu

​'Kasada koyun var' dediği kamyondan göçmen çıktı.
5 puanlık indirim yolda

5 puanlık indirim yolda

Perşembe günü dolarda ve kredi faizlerinde düşüş bekleniyor.
Okul çantaları 'mezar' oldu

Okul çantaları 'mezar' oldu

​Her biri ​çatışma ve savaşlarda ölen çocuğu temsil ediyor.
'Fıskiye <br>bu hale getirdi'

'Fıskiye
bu hale getirdi'

​Avcılar'daki trafik kazasının görgü tanıklar, fıskiyeye dikkat çekti.
Bu sabah yakalandı

Bu sabah yakalandı

Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden time mühimmat vermişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.