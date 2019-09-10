Tekirdağ'da polisin kapanla durdurduğu otomobilden kaçak cep telefonları çıktı Polisin kapanla durdurduğu otomobilden çıktı Tekirdağ'da polisten kaçan ve "kapan" atılarak durdurulan otomobilde 2 bin 145 gümrük kaçağı cep telefonu, çok sayıda şarj aleti ve güneş gözlükleri ele geçirildi.

Haber Merkezi 10 Eylül 2019, 13:33 Son Güncelleme: 10 Eylül 2019, 13:39 AA