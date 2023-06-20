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Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabulde Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

17:35 . 20/06/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Ankara Büyükelçisi Lang

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Ankara Büyükelçisi Lang

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang'i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lang, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Büyükelçi Lang, güven mektubu takdimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe,
"Size bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım."
dedi

Lang'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.







#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Polonya
#güven mektubu
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