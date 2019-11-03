Profesör FETÖ tuzağına 400 bin TL kaptırdı

İzmir’de aralarında bir profesörün de bulunduğu mağdurları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G’nin telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerce banka hesaplarının FETÖ’ye para göndermek için kullanıldığı bahanesiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Şikayette bulunan kişinin Bayraklı ilçesinde bir adrese 23 bin 500 TL ve 5 bin 300 avro bıraktığını söylemesinin ardından yürütülen çalışmalar sonucu olayın K.Ç. ve M.B. adındaki şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

PARAYI HASTANE BAHÇESİNDE VERMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli şahısların aynı yöntemle bir profesörü de dolandırdığını belirledi. Bir hastanede profesör olarak görev yapan H.M.B.D.’yi de benzer tarihlerde aynı kişilerin polis memuru olarak tanıttığı ve 400 bin TL dolandırdığı belirlendi. Kendisini polis olarak tanıtan kişilere 400 bin lira dolu çantayı hastane bahçesinde verdiğini söyleyen profesörün de dolandırıldığını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç. tutuklanırken, M.B. ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.