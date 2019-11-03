Gündem Profesör FETÖ tuzağına 400 bin TL kaptırdı
İZMİR

Profesör FETÖ tuzağına 400 bin TL kaptırdı

İzmir’de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak birçok kişiyi tuzağına düşüren dolandırıcılar polis tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların aynı zamanda bir profesörü de 400 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yakalanan şahıslardan biri
Yakalanan şahıslardan biri

İzmir’de aralarında bir profesörün de bulunduğu mağdurları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G’nin telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerce banka hesaplarının FETÖ’ye para göndermek için kullanıldığı bahanesiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Şikayette bulunan kişinin Bayraklı ilçesinde bir adrese 23 bin 500 TL ve 5 bin 300 avro bıraktığını söylemesinin ardından yürütülen çalışmalar sonucu olayın K.Ç. ve M.B. adındaki şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

PARAYI HASTANE BAHÇESİNDE VERMİŞ

  • Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli şahısların aynı yöntemle bir profesörü de dolandırdığını belirledi. Bir hastanede profesör olarak görev yapan H.M.B.D.’yi de benzer tarihlerde aynı kişilerin polis memuru olarak tanıttığı ve 400 bin TL dolandırdığı belirlendi. Kendisini polis olarak tanıtan kişilere 400 bin lira dolu çantayı hastane bahçesinde verdiğini söyleyen profesörün de dolandırıldığını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç. tutuklanırken, M.B. ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında iş adamı ve esnaf da var
GÜNDEM
İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında iş adamı ve esnaf da var
PKK yeni örgütü burada kurdu

PKK yeni örgütü burada kurdu

​İllegal kadın yapılanmasının merkezi Diyarbakır HDP binası çıktı.
Avrupadaki Kandil büyüyor

Avrupa'daki Kandil büyüyor

​Raporlar PKK'nın AB ülkelerindeki örgütlenmesini deşifre etti.
Herkesin dikiliağacı olacak

Herkesin dikili
ağacı olacak

​11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluşacak.
Küresel beyin<br>göçü haritası

Küresel beyin
göçü haritası

​Z Raporu'nun kasım ayı sayısı bayilerde.
Maraton için<br>bazı yollar kapatıldı

Maraton için
bazı yollar kapatıldı

​İstanbul' da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil bazı yollar 15.00'e kadar kapalı kalacak.
ABD'den<br>skandal rapor

ABD'den
skandal rapor

ABD raporda PKK/YPG'nin adını dahi anmadı.
İşgalci döndü

İşgalci döndü

​ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor.
Bağdadi<br>ABD'nin buluşuydu

Bağdadi
ABD'nin buluşuydu

Lavrov: ABD söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor.
Gülen'in<br>çiftliği gibiydi

Gülen'in
çiftliği gibiydi

​Eşcinsellik iftirasıyla Kuleli'den atılan T.A ifade verdi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kombiyi aç kapa<br>faturayı şişirir

Kombiyi aç kapa
faturayı şişirir

​Evde yokken kombiyi kapatmak çözüm değil.
Yatırımlar hızlandı

Yatırımlar hızlandı

​Manisa'da 700, Elazığ'da 3 bin 500 kişi istihdam edilecek.
Külliye'de<br>öğrenciye iş imkanı

Külliye'de
öğrenciye iş imkanı

​Öğrenciler Külliye'deki ofislerde istihdam edilecek.
Deplasmanda ilk kez

Deplasmanda ilk kez

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş ilk deplasman galibiyetini aldı.
Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Temsilciler Heyeti'ni kabul etti.
Geçit vermedi

Geçit vermedi

​Beto'nun damga vurduğu maçta Trabzonspor 1-0 kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.