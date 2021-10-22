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İSTANBUL

Pucca lakaplı sosyal medya fenomenine 'erkeklere hakaretten' hapis cezası

Kamuoyunda 'Pucca' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, 'erkeklere hakaretten' hapis cezasına çarptırıldı. "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…” diye tweet attığı için hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni, 5 ay 18 gün hapis cezası aldı. Işık, daha önce yaptığı bir paylaşımda 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmini hedef almış, büyük tepki toplamıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Pucca lakaplı sosyal medya fenomenine erkeklere hakaretten hapis cezası
Pucca ismiyle bilinen fenomen Selen Pınar Işık

Kamuoyunda 'Pucca' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Zaytung haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım" dedi. Cezaya tepki gösteren Pucca, "Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi? Dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. işin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde ‘erkeklerden hoşlanmıyorum’ diye yazdılar. Umarım bu işin sonunda erkeklerden hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin olmak için bana bilir kişi atamazlar. Başıma ne geldiyse erkekler yüzünden geldi! Erkeklere hakaret ne böyle nasıl kırılganmışsınız meğer" ifadelerini kullandı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pucca olarak bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım’ın sosyal medya hesabı aracılığıyla halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamaya yönelik paylaşımlar yaptığının ihbar edildiği belirtilmişti.

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Sosyal medya fenomeni 'Pucca' 15 Temmuz'u anlatan 'Şafak Vakti' filmini hedef aldı

"Karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum"

İhbarın ardından soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, dosya içerisinde bulunan ihbar evrakı ve emniyet araştırma raporu içeriğine göre Yıldırım’ın söz konusu suça yönelik paylaşım yaptığı kaydedildi. İddianamede, Yıldırım’ın 19 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı paylaşımında, “O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…” şeklindeki ifade kullandığına yer verildi.

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  • Savcılık Pınar Yıldırım’ın soruşturma konusu paylaşımı aşağılama kastıyla yaptığının anlaşıldığını belirterek, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

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Sosyal medya fenomeni Pucca'nın beraati istendi

‘Pucca’ olarak bilinen Yıldırım’ın ifadesinde soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde kendisini kastederek ‘sabahtan akşama kadar eşcinselli film izliyor’ diye bir paylaşım yaptığını söylediğine yer verildi. Yıldırım’ın paylaşımının buna istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğunu ve bunun dışında bir amacı olmadığını, o dönemde tweetin tepki almadığını, buradan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

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