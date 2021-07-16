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Sosyal medya fenomeni 'Pucca' gözaltında: Uyuşturucuya özendirmekten yargılanıyordu

Sosyal medya fenomeni 'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık, gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakkımda hayırlısı" diyen Işık, daha önce ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçundan hakkında açılan davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medya fenomeni Pucca gözaltında: Uyuşturucuya özendirmekten yargılanıyordu
'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık.

Sosyal medya fenomeni 'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık, gözaltına alındı. Twitter'dan emniyete götürüldüğünü duyuran Karagöz, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber:. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısıı.." ifadelerine yer verdi.

Hapis cezası almıştı

Işık daha önce sosyal medya hesabından mizahi amaçla yaptığı yaptığı paylaşım nedeniyle Anadolu 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçundan hakkında açılan davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

15 Temmuz'u anlatan 'Şafak Vakti' filmini hedef almıştı

Sosyal medya fenomeni 'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatacak '15/07 Şafak Vakti' filmini hedef almıştı. Mesnetsiz ve birçok kez yalanlanan iddiaları paylaşımında kullanan Işık'a, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterince paylaşımını kaldırmıştı.

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