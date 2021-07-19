'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısını dikkate alan yok: Bir haftadır akın akın geliyorlar

Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 4 milyon yerli turist bekleyen Muğla’da Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi önemli turizm ilçelerindeki otel ve apartlarda yer kalmadı. Yüzde 100’lük bir doluluk yaşayan otel ve apartlardaki doluluğa rağmen araç girişi devam ediyor.
Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer gibi turistik ilçelerde tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların tek geçiş noktası Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Menteşe çevre yolunda oluşan uzun araç kuyruğu her geçen saat arttı. Türkiye’nin her ilinden plakaya rastlanan araçlar 20 dakikalık Yatağan-Menteşe arasını bir saatlik bir sürede kat edebiliyor.
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1 Temmuz itibarıyla pandemi kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeyle yeniden uçuşların açılması ile Türkiye'nin en önemli turizm kenti Antalya'da yoğun hava trafiği yaşanıyor. Yurt dışı turizmdeki hareketlilik her geçen gün artarken, bayram tatili öncesinde de iç turizmde yoğunluk yaşanıyor.
14 ile 18 Temmuz arasında; yurt dışından 992 uçakla 404 bin 166 kişi, yurt içinden 202 uçakla 66 bin 423 kişi olmak üzere 470 bin 589 yolcu geldi. Antalya Havalimanı'nda sadece bu süreçte gelen-giden uçak sayısı ise 3 bin 768 olarak açıklandı. Hizmet verilen yolcu sayısı da 839 bin 507 oldu. Bu sayılarla doluluk oranları ise dış hatlar gelişlerde yüzde 80, gidişlerde yüzde 60, iç hatlarda ise yüzde 100 olarak belirtildi. Antalya Havalimanı'ndaki gelen-giden uçak hareketliliğine göre, her 1,9 dakika 1 uçak inişi ve kalkışı gerçekleşiyor. 6 dakikada da 1 uçak iniyor.
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist günlük 100 bini aştı: Her 6 dakikada bir uçak iniyor
KURBAN Bayramı tatiliyle turizm sezonunun en yoğun dönemi birleşince Antalya'ya 1 günde hava yoluyla gelen yerli ve yabancı turist sayısı, 100 bini aştı. 14-18 Temmuz'da toplam 3 bin 768 uçak iniş-kalkışı ve 839 bin 507 kişilik turist hareketi oluştu. Havalimanına her 6 dakikada 1 uçak iniyor.
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UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlıkları arasında bulunan, bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe de ziyaretçi akınına uğruyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte özellikle Göbeklitepe’yi gezmeye gelen ziyaretçiler, neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü T biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını yakından görme fırsatı buluyor.
Hafta sonlarını dolu geçiren turistler sakin şehir Halfeti’de tekne turu atıp dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu ve kümbet evleriyle meşhur Harran’ı ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Son olarak Siverek’te doğa güzelliği ile Fırat Nehri’nin buluştuğu Takoran Vadisi ise yeni gözde mekanlar arasında yer alması nedeniyle turist yoğunluğu yaşanıyor. İnanç turizminin yanı sıra tarihi ve turistik mekanları bakımından zengin olan Şanlıurfa’ya gelenler, gastronomi kenti olan Şanlıurfa’daki meşhur lezzetler olan ciğer kebabını yemeyi ihmal etmiyor.
Şanlıurfa'da turist yoğunluğu
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme adımının atılmasıyla birlikte turizmde hareketlilik başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Balıklıgöl ve Göbeklitepe'ye akın etti.
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Korona virüs (Covid-19) vakalarının Nisan ve Mayıs ayında Türkiye’de çoğalmasıyla birlikte Rusya vatandaşlarını Türkiye’ye göndermeyeceğini açıklamıştı. Hızlı bir şekilde vaka sayılarında düşüş yaşanmasına Rusya, Türkiye’ye olan uçuş yasağını kaldırdı.
Bu yıl 3 milyon Rus turistin beklendiği Türkiye’de özellikle Antalya başta olmak üzere Muğla ve Aydın’ın tatil yörelerinde Rus turist yoğunluğu olacağı öğrenildi. Bodrum’a ise Rusya’dan gelen uçak sayısın yükselmeye başladığı belirtildi.
22 Haziran itibariyle Bodrum’a gelen turistler bugünde Milas - Bodrum havalimanında yoğunluk oluşturdu.
Görevliler uçaktan inen Rus turistlerin maske takması konusunda uyarılarda bulundu. Termal kameralara geçen turistler daha sonra tur otobüslerine binerek gidecekleri otellerin yolunu tuttu.
Antalya'dan sonra Bodrum'a da Rus turist akını başladı
Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Rus turistler uçuş yasağının kaldırılması ile akın akın Akdeniz ve Ege'ye gelmeye başladı. Bodrum'a 22 Haziran'da giriş yapmaya başlayan turistler bugünde Milas-Bodrum havalimanında yoğunluk oluşturdu.