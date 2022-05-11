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ANKARA

Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Mayıs’ta hizmete alınacak olan Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi! Daimi hava hudut kapısı nedir?
Rize-Artvin Havalimanı

Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karar, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince alındı.

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılımıyla yapılacak.

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

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