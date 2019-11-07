Gündem Rizede yer altından çıkan esrarengiz buharın sırrı araştırılıyor
RİZE

Rize haberleri: Yer altından çıkan esrarengiz buharın sırrı araştırılıyor

Rize'de yer altından çıkan esrarengiz buharın sırrı araştırılıyor

Rize’de merkeze bağlı Bozkale köyünde yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelemek üzere laboratuvarlara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlenen dumanın sırrı araştırılıyor.

Haber Merkezi DHA
Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaparak, toprak ve buhardan numuneleri incelemek üzere laboratuvara götürdü.
Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaparak, toprak ve buhardan numuneleri incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Rize’de merkeze bağlı Bozkale Mahallesi’nde yer altından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, dumanın çıktığı alanda kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yaptı. İlk tespitlere göre dumanın tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlendi.

DHA
Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelemek üzere laboratuvarlara gönderdi.

Uzmanlar, alınan toprak ve buhar numunesini incelemek üzere Sağlık Bakanlığının Ankara’daki laboratuvarlarına gönderdi. Numunelerin incelenmesinin ardından kesin sonuçlar açıklanacak. Buharın çıktığı alan güvenlik şeridi ile çevrilerek vatandaşlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bozkale köyü sakinleri ne olduğuna anlam veremedikleri buharın sırrının çözülmesini istiyor.

DHA
İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlenen dumanın sırrı araştırılıyor.

Sultangazi'de büyük panik: Dumanın nedeni belli oldu
GÜNDEM
Sultangazi'de büyük panik: Dumanın nedeni belli oldu


"Ne olduğunu bilmiyoruz"

Bozkale köyünde yaşayan Turgut Taylan olayın fark edilmesi ile ekiplere haber verildiğini belirterek, "Önceki gün fark edildi. Ekipler geldiler, incelediler. Bizde ne olup olmadığını henüz bilmiyoruz, sonucu bekliyoruz. Ortada plastik kokusu gibi bir koku var. Daha önce böyle bir olay ile karşılaşılmadık, ilk kez oluyor. Ne olacağını merak ediyoruz" dedi.

DHA
Rize’de merkeze bağlı Bozkale köyünde yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi.


Olay yerine ekiplerin gelmesi ile kendilerininde durumdan haberdar olduğunu ifade eden Mehmet Karvan da, "Bu buharı görenler ekiplere bildirmişler. Biz görmedik. Buraya gelen ekipleri görünce gelip baktık, haberimiz oldu. Sonucun ne olacağını merakla bekliyoruz. Buhar yer altından çıkıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz için çok ta yaklaşmıyoruz. Zaten olay yerine de emniyet şeridi çekildi. Sonucu merak ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da yeraltından çıkan dumanlar korkuttu
GÜNDEM
İstanbul'da yeraltından çıkan dumanlar korkuttu

DHA
Rize’de merkeze bağlı Bozkale köyünde yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi.

Seyfullah Özgen ise, "Sıcak su buharı olduğunu zannediyordum, amonyak olduğunu duyunca oradan uzaklaştım. Patlar diye endişe ettim. Ne olur ne olmaz orada park halinde olan otomobilimi oradan uzaklaştırdım" ifadelerini kullandı.

Rize'de yeraltından çıkan buharın sırrı araştırılıyor
FOTOĞRAF 14
Title
Rize'de merkeze bağlı Bozkale Mahallesi'nde yeraltından buhar çıktığını görenler durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Title
Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, buharın çıktığı alanda kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yaptı. İlk tespitlere göre, çıkanın, tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirlendi.
Title
Uzmanlar, alınan toprak ve buhar numunesini incelemek üzere Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki laboratuvarlarına gönderdi. Numunelerin incelenmesinin ardından kesin sonuçlar açıklanacak.
Title
Buharın çıktığı alan güvenlik şeridi ile çevrilerek vatandaşlara yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.
Title
Bozkale köyü sakinleri ne olduğuna anlam veremedikleri ve ilk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak buharı olduğu belirtilen dumanla ilgili kesin sonucu merak ediyor.
Title
Bozkale köyünde yaşayan Turgut Taylan olayın fark edilmesi ile ekiplere haber verildiğini belirterek, Önceki gün fark edildi. Ekipler geldiler, incelediler. Biz de ne olup olmadığını henüz bilmiyoruz, sonucu bekliyoruz. Ortada plastik kokusu gibi bir koku var. Daha önce böyle bir olay ile karşılaşılmadık, ilk kez oluyor. Ne olacağını merak ediyoruz dedi.
Title
Olay yerine ekiplerin gelmesi ile kendilerininde durumdan haberdar olduğunu ifade eden Mehmet Karvan da, Bu buharı görenler ekiplere bildirmişler. Biz görmedik. Buraya gelen ekipleri görünce gelip baktık, haberimiz oldu. Sonucun ne olacağını merakla bekliyoruz. Buhar yer altından çıkıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz için çok da yaklaşmıyoruz. Zaten olay yerine de emniyet şeridi çekildi. Sonucu merak ediyoruz diye konuştu.
Title
Seyfullah Özgen ise, Sıcak su buharı olduğunu zannediyordum, amonyak olduğunu duyunca oradan uzaklaştım. Patlar diye endişe ettim. Ne olur ne olmaz orada park halinde olan otomobilimi oradan uzaklaştırdım ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rize'de yeraltından çıkan buharın sırrı araştırılıyor
Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.


Mültecilere yeni önlem

Mültecilere yeni önlem

​Berlin Duvarı'nın 6 katı duvar örüldü.
Dar gelirliye konut müjdesi

Dar gelirliye konut müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi paylaştı.
Utanç tablosu!

Utanç tablosu!

​Otizmli çocukları istemeyen veliler okul çıkışında çocukları yuhaladı.
8-9 günde paramparça ettik

8-9 günde paramparça ettik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi konuştu.
Arınç'ın yerinde <br>olsam istifa ederdim

Arınç'ın yerinde
olsam istifa ederdim

AK Parti kurmaylarından Bülent Turan TVNET'e konuştu.
Tarımda<br>dijitalleşme dönemi

Tarımda
dijitalleşme dönemi

Dijital Tarım Projesi hayata geçirildi.​
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.

Bedava verseler <br>almazdım

Bedava verseler
almazdım

​6-0'lık mağlubiyetin ardından dikkati çeken yorum.
Kredi kartında<br>kritik düzenleme

Kredi kartında
kritik düzenleme

Artık bankaya gitmeye gerek kalmayacak.
​Eski çalışanları Suudi Arabistan adına casusluk yapmış

​Eski çalışanları Suudi Arabistan adına casusluk yapmış

​Twitter'dan yeni skandal.

ABD'nin "azil" tarihi

ABD'nin "azil" tarihi

​Şimdiye kadar sadece dört başkan azlin eşiğine geldi.
UEFA'nın tavrını <br>reddediyoruz

UEFA'nın tavrını
reddediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asker selamı' tepkisi.
Esrarengiz buharın <br>sırrı araştırılıyor

Esrarengiz buharın
sırrı araştırılıyor

​Ekipler, olay yerine gelerek ölçüm yaptı.
Siyanüre<br>karşı siber ordu

Siyanüre
karşı siber ordu

​İnternet üzerindeki satışlar tehlikeli noktaya ulaştı.
Köprü ve otoyolları<br>ucuzlatacak sistem

Köprü ve otoyolları
ucuzlatacak sistem

Geçişlerde yoğunluğa göre fiyatlandırma yapılacak.
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.