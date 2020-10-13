Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Rize Havalimanı yüzde 78 tamam Önümüzdeki yıl hizmete açılıyor
ARTVİN

Rize Havalimanı yüzde 78 tamam: Önümüzdeki yıl hizmete açılıyor

Rize Havalimanı yüzde 78 tamam: Önümüzdeki yıl hizmete açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaat çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirterek yüzde 78 gerçekleşme oranına ulaştıklarına dikkati çekti. Karaismailoğlu, “İnşallah Rize-Artvin Havalimanı’nı önümüzdeki yıl bu mevsimlerde, bu aralarda açmayı planlıyoruz” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Rize-Artvin Havalimanı
Rize-Artvin Havalimanı

Artvin Yusufeli şantiyesinde saha incelemesinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti il başkanlığında konuştu. Bu coğrafyada bölünmez bir vatan ve bağımsız bir millet olarak yaşamanın temel şartının milli değerlere ve köklere sahip çıkmak olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Birliğimizi bozmak isteyen, biz yaptıkça yıkmak isteyenler hala var. İşte bu yüzden davamıza her daim dört elle sarılmalıyız. Bu davanın dört temel dayanağı var. Millet, vatan, bayrak, hürriyet. Bu dört dayanak o kadar birbirine bağlı ki biri olmadan diğerinin olması mümkün değildir.”

RİZE HAVALİMANI SENEYE HİZMETTE

Karaismailoğlu, "Projenin tamamını 2021 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında Yusufeli-Artvin-Erzurum yolu çok daha güvenli olacak, açılan 40 tünel ile artık ağır kış şartlarından etkilenmeyecek ve güzergahımız her daim açık kalacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaat çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirterek yüzde 78 gerçekleşme oranına ulaştıklarına dikkati çekti. Karaismailoğlu, “Önümüzdeki yıl bu mevsimlerde açacağız” dedi.

Yusufeli Baraj yolları sona doğru

  • Yusufeli Barajı’nın inşaatında sona doğru yaklaşılırken yeni yolların yapımı hızla sürüyor. Relokasyon yollarının toplam uzunluğu 69,2 kilometreyi buluyor. Üç ayrı güzergahta yürütülmekte olan ve yüzde 80’i tamamlanan yeni yolların 2021 yılı Haziran ayında hizmete sunulması hedefleniyor. Proje sahalarında toplam 2,500 kişi istihdam edilirken yeni yollar mevcut yollara göre çok daha üstün standartlara sahip olacak.

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
Abone Ol Google News
AB ile kritik görüşme

AB ile kritik görüşme

Erdoğan ile Michel görüşmesinden öne çıkan 3 başlık.
İstanbulda icraat gitti slogan geldi

İstanbul'da icraat
gitti slogan geldi

Önceki dönemle yeni dönem arasındaki fark.
Düşüşler umut veriyor

Düşüşler umut veriyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Gerçek kahramanlar

Gerçek kahramanlar

​44 saat yangınla savaşıp toprağın üstünde uyudular...

Adana'da feci olay

Adana'da feci olay

Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.