Rize Havalimanı yüzde 78 tamam: Önümüzdeki yıl hizmete açılıyor

Artvin Yusufeli şantiyesinde saha incelemesinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti il başkanlığında konuştu. Bu coğrafyada bölünmez bir vatan ve bağımsız bir millet olarak yaşamanın temel şartının milli değerlere ve köklere sahip çıkmak olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Birliğimizi bozmak isteyen, biz yaptıkça yıkmak isteyenler hala var. İşte bu yüzden davamıza her daim dört elle sarılmalıyız. Bu davanın dört temel dayanağı var. Millet, vatan, bayrak, hürriyet. Bu dört dayanak o kadar birbirine bağlı ki biri olmadan diğerinin olması mümkün değildir.”

RİZE HAVALİMANI SENEYE HİZMETTE

Karaismailoğlu, "Projenin tamamını 2021 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında Yusufeli-Artvin-Erzurum yolu çok daha güvenli olacak, açılan 40 tünel ile artık ağır kış şartlarından etkilenmeyecek ve güzergahımız her daim açık kalacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaat çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirterek yüzde 78 gerçekleşme oranına ulaştıklarına dikkati çekti. Karaismailoğlu, “Önümüzdeki yıl bu mevsimlerde açacağız” dedi.

Yusufeli Baraj yolları sona doğru

Yusufeli Barajı’nın inşaatında sona doğru yaklaşılırken yeni yolların yapımı hızla sürüyor. Relokasyon yollarının toplam uzunluğu 69,2 kilometreyi buluyor. Üç ayrı güzergahta yürütülmekte olan ve yüzde 80’i tamamlanan yeni yolların 2021 yılı Haziran ayında hizmete sunulması hedefleniyor. Proje sahalarında toplam 2,500 kişi istihdam edilirken yeni yollar mevcut yollara göre çok daha üstün standartlara sahip olacak.