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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu İstanbulda gerçekleşecek Formula 1in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık" dedi.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık.

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