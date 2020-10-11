Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz

TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen 25 milimetrelik uçaksavar topu, atışlı testleri başarıyla geçti. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen, zırhlı araçlar ile uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor.



