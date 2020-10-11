Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;
Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık.
Ayrıntılar geliyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;
Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık.
Ayrıntılar geliyor...
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