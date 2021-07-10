Rize'de denizde akıntıya kapılan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu

Kanlıdere Mahallesi Tünel mevkisinde 5 gün önce serinlemek için girdiği denizde dalgaların da etkisiyle kaybolan 54 yaşındaki Hasan Furuncu'nun cesedi Gürcistan'da bulundu.

POTİ ŞEHRİNDE BULUNDU

Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile vatandaşlarca sahilden arama çalışması yapıldı. Bu sırada yetkililere, Gürcistan'ın Poti şehri sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu bilgisi ulaştı.

Ailenin teşhisiyle cesedin Hasan Furuncu'ya ait olduğu belirlendi.

Yazışmaların ardından Furuncu'nun cenazesi Türkiye'ye getirilerek aileye teslim edilecek.