Gündem Rizeyi şiddetli sağanak vurdu 1 kişi kayboldu
RİZE

Rize'de sağanak yağmur sele neden oldu

Rize'yi şiddetli sağanak vurdu: 1 kişi kayboldu

Rize’de akşam saatleride etkili olan şiddetli yağış sonrası caddeleri dükkanları su bastı. Esnaflar ellerine aldıkları kovalar ile dükkanlarının içerisindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Rize Belediyesine bağlı ekipler ise kapanan menfezleri açmak için çalışma başlattı. Etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha beldesinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi sel sularında kayboldu. Ayrıca düğünden dönenleri taşıyan bir minibüste bulunan 16 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı.

Haber Merkezi IHA DHA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.

Rize'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı.

Rize'de, saat 21:00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Yenişehir Caddesi göle döndü, araçlar yolda kaldı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde ise bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile yer altı otoparklarını su bastı. Esnaflar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

İHA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.

SELE KAPILAN BİR KİŞİ KAYBOLDU

Rize'de şiddetli sağanak sonrası taşan Salarha Deresi yola kadar çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu.

DHA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salarha Deresi taştı. Derenin yola kadar çıkması nedeniyle bir otomobil selin ortasında kaldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü otomobilini bırakarak kaçarak kurtulmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi aramak için çalışma başlattı.

DHA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.

SELDE KAYBOLAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Rize'de şiddetli sağanak sonrası Dörtyol köyünde Salarha Deresi taştı. Sel sularının ortasında kalarak sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

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DHA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.

DHA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.

MİNİBÜSTE MAHSUR KALAN 16 KİŞİ KURTARILDI

Dörtyol köyünde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsteki 16 kişi de aynı mevkide mahsur kaldı. Rize Belediyesi ve AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli yere ulaştırdı.

AA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.

AA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.

AA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.

AA
Rize'de şiddetli yağış sele neden oldu.
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