Rötuş için iki yöntem

Önceki gün yaptığı açıklamada eleştirilere açıklık getiren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Bu düzenleme, 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. Burada yer alan ‘terör eylemleri’ ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır” dedi ancak muhalefet, AK Parti’den gelen bu ifadelere rağmen tartışmayı tırmandırdı ve “İktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir” şeklinde skandal yorumlara imza attı.

ÖNERGE GELEBİLİR

KHK maddesine ilişkin zorlama yorumlara ve tartışmalara nokta koymak isteyen AK Parti’nin, maddede bulunduğu iddia edilen ‘muğlaklığı’ gidermek için harekete geçebileceği belirtiliyor. AK Parti, tartışmalara son noktayı koymak ve ‘muğlaklığın’ giderilmesi için harekete geçti. Eğer böyle bir karara varılırsa 121. madde değiştirilecek. KHK’da iki şekilde değişiklik yapılabiliyor: İlk yöntem, mevcut KHK’nın yeni bir KHK ile değiştirilmesi. Diğer yöntem ise KHK’nın Meclis’te görüşüldüğü sırada verilecek önergeyle yapılacak değişiklik. Daha önce kanunlaşan KHK’larda değişiklikler bu şekilde yapılmıştı.

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