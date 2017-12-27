Bu oyun tutmaz

Siyasi çözüm çabaları başlatılan Suriye’de Esed-PKK/PYD flörtü dikkat çekiyor. Suriye’nin yeni düzenli ordusunda görev almak istediklerini resmen açıklayan terör örgütüne karşı Beşar Esed’den “Başka bir ülkenin emri altında kendi halkına karşı savaşan vatan hainidir” karşılığını alan terörist örgüt, rejimle mutabakata vardı. Bu kapsamda Halep’te PKK/PYD kontrolündeki alanlar rejim ordusu kontrolüne devredildi. Aynı uygulamaya Afrin’de de başvurulmasından endişe ediliyor. Afrin bölgesinde PKK/PYD tarafından tutuklanan 140 kişi, karşılıklı mutabakat sonucu serbest bırakılıyor. Türkiye’nin operasyon planlarına karşı bu hamle Ankara’da dikkatle izleniyor. Türkiye, Afrin’deki terörist varlığını beka sorunu olarak görüyor ve herhangi bir görüntü altında terörist varlığının devamına kesinlikle karşı çıkıyor. Bu konudaki net tavır ise Rusya’ya iletilmiş durumda.

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HER ŞARTTA TEMİZLENECEK

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Afrin konusunda Rusya’yı hayli köşeye sıkıştırdığını belirtirken, PKK’nın bölgeyi Esed’e devretme kararının da yeni bir oyun olduğuna işaret ediyor. “Türkiye bu oyuna gelmemeli” diyen kaynaklar, Afrin’in PKK’dan arındırılmasının Türkiye’nin bekası ve Hatay’ın korunması için stratejik önemde olduğuna işaret ediyor. Kaynaklar, “Algı operasyonları Türkiye’yi yolundan saptırmamalı ve saptıramayacak. Rusya ve İran’la anlaşmak suretiyle Afrin’in kontrol altına alınması gerekiyor. Türkiye için, denize çıkışı olan bir PKK/PYD kuşağının önlenmesi için bu bir stratejik hedeftir. Esed rejimi, Türkmen ve Arap şehri olan Rakka’dan, Tel Abyad’dan, Haseke’den, Resulayn’dan PKK’ya çıkarma ile ilgili bir harekât başlattığında Türkiye de Rusya ve İran’la görüşerek bu bölgede her türlü desteği vermeye hazırdır. Ancak Afrin’i Esed’e devretmeoyunları kabul edilemez” yorumunda bulundu.

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Esed-PYD devir teslim tiyatrosu

Beşar Esed her ne kadar ‘vatan hainleri’ dese de PKK/PYD ile geçmişte sergilediği işbirliği halen hafızalarda. Esed rejimine bağlı birlikler Suriye kuzeyindeki birçok noktayı çatışmasız olarak teröristlere terk etmiş, hatta iki taraf zaman zaman birlikte hareket etmişti. Türkiye'nin bölgeye müdahale ihtimali ne vakit artsa PKK'nın başvurduğu yöntem binalara rejim bayrağı asmak olmuştu.

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