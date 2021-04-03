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ANKARA

RTÜK ile TDK arasında "Dünya Dili Türkçe" protokolü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Dünya Dili Türkçe" seferberliğine ilişkin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın kuruluşlarına Türkçe hassasiyeti çağrısı yapmıştı. Bu konudaki çalışmalarını artırma kararlılığında olan RTÜK, Türk Dil Kurumu (TDK) ile iş birliğine gitti. Ortak çalışma protokolünü, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin bir araya gelerek imzaladı.

Haber Merkezi İHA
RTÜK ile TDK arasında Dünya Dili Türkçe protokolü
RTÜK ile TDK “Dünya Dili Türkçe” seferberliğinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı seferberlik çerçevesinde protokol imzalanarak RTÜK ve TDK ortak çalışmalar yapma kararı aldı.

Hedef Türkçeyi korumak

Türk Dil Kurumu’ndaki protokol imza töreninde konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ’Dünya Dili Türkçe’ seferberliğini yürekten desteklediklerini belirterek daha önce başlatılan radyo ve televizyonlarda doğru, güzel ve anlaşılır Türkçe kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Şahin, “İki kurum olarak ortak hedefimiz; millî bir seferberlik ruhuyla yabancı kavramların istilası karşısındaki güzel Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmektir” açıklamasında bulundu.

"Çalışmaları daha da hareketlendireceğiz"

Şahin sözlerini şeyle sürdürdü:

“TDK ve RTÜK’ün ortaklaşa projeler yaptığı ve bundan sonra da yine birlikte çalışacağı devletimizin en önemli kurumlarındandır. İmzaladığımız protokol kapsamında Türkçe konusunda başlattığımız çalışmaları daha da hareketlendireceğiz. Türkçemizin güzel kullanımıyla ilgili TDK’nın çok güzel çalışmaları var. Bunları radyo ve televizyonlara, dijital medya mecrasına aktarmayı düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlik kapsamında Türkçe’nin güzel ve anlaşılır kullanımıyla alakalı en üst noktada talimatları aldık. İlişkili Bakanımız Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un destek ve bilgileri doğrultusunda bu çalışmaları aksatmadan yürüteceğiz.”

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"Bundan sonra çok farklı konularda iş birliği yapacağız"

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin de yaptığı açıklamada, TDK’nin Türkçenin zenginleşmesi için önemli çalışmaları hayata geçirdiğini aktararak dildeki yanlışları gösterip doğruyu buldurma amacıyla hareket ettiklerini sözlerine taşıdı.

Gülsevin, devlet büyüklerinin dile sahip çıkmasının önemine işaret ederek şöyle konuştu:

“RTÜK ile beraber daha önce de işler yapıyorduk. Bu da geliştirici bir protokol olacak. 1996 yılında ve 2018 yılında çok güzel ürünler ortaya çıktı. İki ayrı kurum olarak çalışma sistemlerimiz farklı olsa da Türkçe konusundaki amaçlarımız ortak. Türk Dil Kurumu, Türk dilini araştıran, zenginleşmesi için yapılabilecekleri yapan yaymaya çalışan bir kurum. Doğruyu yanlışı göstermeye çalışan bir kurum ama müdahale eden bir kurum değil. Yani yaptırım gücümüz yok. Bu noktada yaptırım gücü olan kurumlarımızla ortak hareket etmeyi önemli görüyoruz. Radyo ve televizyon yayınlarında dilin güzel örnekleri kadar bozuk ve yanlış örnekleri de var. İnsanlar dilini evinde, okuyarak öğreniyor ama günümüzde en önemli öğrenme vasıtalarından biri de yayınlar. Dili televizyonlardan öğreniyoruz, radyolardan öğreniyoruz. Güzel örneği görürsek karşımıza güzel Türkçe çıkıyor, bozuk örneği görürsek karşımıza bozuk Türkçe çıkıyor. Buna yönelik yaptığımız en son çalışmada uzmanlarımız, yayınları incelemişti. Hemen hemen bütün yerel ve ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarında yayımlanan haber programından spora, eğlence programlarından çocuk programlarına kadar pek çok örnek seçilmişti. Yapılan hatalar görülmüştü. Hangi yayınlarda daha çok argo kullanılıyor, hangi tür yayınlarda daha çok ifade bozukluğu bulunuyor gibi tespitler yapılarak RTÜK’ün genel ağ sayfasında o raporlar yayımlanmıştı. Çok faydalı olan bir çalışmaydı. Bütün kuruluşlar orada kendilerine yönelik tespitleri görebildiler. Bundan sonra burada çok farklı konularda da iş birliği yapabileceğiz.”

RTÜK Başkanı Şahin’den “Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor” sorusuna yanıt
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RTÜK Başkanı Şahin’den “Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor” sorusuna yanıt
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global'de katıldığı canlı yayında, televizyon kanallarına uygulanan cezalara ilişkin açıklama yaptı. Şahin, 'Neden sadece muhalif kanallar ceza alıyor' sorusu üzerine, “Kanalların tamamı ceza yemiyor ki, aykırılık tespit edilen programlar ceza yiyor. Ben nasıl idare edeceğim bu sistemi? Hükümet çizgisinde olan kanallar da ceza yiyor. 20'nin üzerinde kanala ceza verdik.' dedi. Şahin, 'Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine talimat geldiği' iddialarına ilişkin ise, “Bize kimseden talimat gelmedi. Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AK Parti'den dört, CHP'den ve MHP'den ikişer kişi, bir tane de HDP'den gelen arkadaşımız var. Çoğulcu bir yapı var, çıkan kararların talimata göre verildiği iddiaları mantıksız.' ifadelerini kullandı.

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